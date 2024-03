Lunaria a Levante previsto per domenica 3: rinviato a domenica 17

A causa delle avverse previsioni meteo

Confermata la successiva data del 21 aprile per quanto riguarda il secondo percorso. Si trasmette dunque comunicazione aggiornata del nuovo calendario degli spettacoli:

Genova Quarto, domenica 17 marzo ore 15

5 MAGGIO 1860: UNA DATA, UNA VIA

a cura di Marcella Rossi Patrone

con la partecipazione degli attori di Lunaria Teatro

La via, che celebra la data epocale della spedizione dei Mille, e la moderna Aurelia, la via che apre il XIX secolo e diventa simbolo del XX. È la strada a mare mai percorsa dagli antichi Genovesi.

Punto di incontro: Casa della Salute (ex Ospedale Psichiatrico)

Ingresso libero, offerta gradita; posti limitati: prenotazione obbligatoria tel. +39 010 2477045, info@lunariateatro.it

Quarto, domenica 21 aprile ore 15

UN AFFACCIO SUL MARE: VIA QUARTO

a cura di Marcella Rossi Patrone

con la partecipazione degli attori di Lunaria Teatro

Dal Borgo marinaro di Priaruggia ai giardini dedicati a Simon Bolìvar, passando per Viale Quartara ed il Convento Rubato, la passeggiata rammenta le atmosfere della storia contemporanea, senza dimenticare il mondo che l’ha preceduta.

Punto di incontro: Priaruggia (davanti alla spiaggia).

