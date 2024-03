La sostenibilità è uno stato che può essere mantenuto indefinitamente: appuntamento giovedì 7 al Museo G. Doria di Genova

L’ecologia, cioè lo studio dell’ambiente, e l’economia, cioè la gestione dell’ambiente, condividono la stessa radice, e dovrebbero dunque seguire paradigmi comuni. In realtà, le due discipline hanno storicamente intrapreso strade diverse.

È solo in anni relativamente recenti, a seguito del sorgere dei problemi legati al degrado ambientale, che si è assistito al nascere di un’economia “verde” che si prefigge di prestare attenzione all’ambiente e che sta cercando di inserire nella teoria economica alcuni contributi della teoria ecologica.

In questa conferenza, in particolare, si parlerà di demoecologia (ovvero ecologia delle popolazioni); del concetto di impronta ecologica; dell’importanza dei servizi eco sistemici; del valore del capitale naturale; della possibile esistenza di limiti allo sviluppo economico; del significato di resilienza; e dell’ipotesi del disturbo intermedio, con esempi relativi agli ecosistemi marini liguri. Si discuterà della necessità di rivedere il rapporto tra uomo e natura e di aumentare la cultura ecologica diffusa, viste come prime necessità per lo sviluppo sostenibile.

I relatori:

Carla MORRI

Già Ricercatore Confermato in Ecologia presso l’Università di Genova, attualmente è Ricercatore Associato presso il Genoa Marine Centre della Stazione Zoologica Anton Dohrn. La sua ricerca riguarda la biodiversità marina e le modifiche che essa subisce a causa del cambiamento climatico e delle pressioni antropiche. Ha effettuato crociere oceanografiche e immersioni scientifiche in diversi mari del mondo. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, ed è autrice di oltre 420 pubblicazioni scientifiche, tra cui alcuni libri. Membro dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere dal 2023.

Carlo Nike BIANCHI

Già Professore di Ecologia presso l’Università di Genova, attualmente è Ricercatore Associato presso il Genoa Marine Centre della Stazione Zoologica Anton Dohrn. La sua ricerca riguarda gli habitat marini costieri, e la loro valutazione con approcci di semiotica e diagnostica ambientale. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali ed ha prodotto oltre 520 pubblicazioni scientifiche, inclusi alcuni libri. Ha effettuato crociere oceanografiche e immersioni scientifiche in diversi mari del mondo. Membro del Control Board dell’International School for Scientific Diving dal 1989, Tridente d’Oro dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee dal 2011, Membro dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere dal 2023.

Prenotazione obbligatoria.

Sarete avvisati in caso di esaurimento posti.

Apertura sede: martedì ore 10:00-12:00. Per informazioni e prenotazioni chiamare il n 010-585753 o inviare mail a amicidelmuseodoria@gmail.com

La registrazione sarà inserita

sul sito web: www.amicidelmuseodoria.it

e sul canale YouTube dell’Associazione Amici Museo Doria.

