“Luigia” e Guarnaccia in testa alla flotta degli Smeralda 88

SAVONA. 8 APR. E’ l ‘imbarcazione “Luigia” dell’armatore Luigi Guarnaccia in testa alla classifica del Trofeo Carpaneda che vede impegnata nella Baia del Sole la flotta delle prestigiose “Smeraldine” per le quali questa sfida alassina rappresenta l’esordio stagionale.

Quest’anno oltre al prestigioso appuntamento degli Smeralda 888, in memoria di Luigi Carpaneda, al largo di Alassio, si svolgerà anche la Luigia Academy Cup, la sfida ideata da Luigi Guarnaccia che vedrà i giovani velisti della Société Nautique de Genève e lo Yacht Club de Monaco, affrontarsi in un duello alla meglio delle cinque regate a bordo di due Smeralda 888. Per la Société Nautique de Genève, il direttore sportivo Ezequiel Schargorodsky ha selezionato Guillaume Girod, Marc Stern, Noemie Megevand, Jessica Berthoud e Mathieu Fischer, mentre per lo Yacht Club Monaco la scelta del direttore sportivo Marco Stevanazzi ha premiato Bodhi Van Der Linden, Davide Marino, Mathis Duplomb, Noah Garcia e un quinto elemento ancora da confermare.

“Luigia” guida la classifica con un punto di vantaggio su “Beda” e due su “Botta Dritta”.

Ad organizzare i due eventi sono la Marina di Alassio S.p.A. ed il Circolo Nautico Al Mare aiutati da un gruppo di esperti altamente qualificato, guidato da Mauro Pelaschier e Flavio Favini che, investiti del ruolo di coach, affiancheranno i due team nel corso delle giornate di allenamento, con l’obiettivo di prepararli al meglio verso la sfida di sabato, prevista sulla distanza di cinque match.

Già timoniere di Azzurra in America’s Cup nel 1983 e nel 1987, Mauro Pelaschier è considerato uno dei massimi rappresentanti e divulgatori del movimento velico italiano.

Velista dell’Anno 2003, Flavio Favini, tra i protagonisti della mitica vittoria italiana all’Admiral’s Cup del 1995 è considerato uno dei massimi interpreti delle principali classi monotipo.

Questa la composizione del Comitato di Giuria e di Regata: Marco Mercuriali, Cristina Tarello, Marco Livio Superina, Giuseppe Tezel, Fabio Sassi, Andrea Obinu, Marco Claveri ed Andrea Gavaldo.

Questa la classifica dopo la prima giornata (dopo tre prove): 1) “Luigia”(Svizzera, Luigi Guarnaccia, Guillaume Girod, Marc Stern, Noemie Megevand, Jessica Berthoud e Mathieu Fischer), 7 punti;

2) “Beda” (Monaco),8; 3) “Botta Dritta” (Monaco),9; 4)”Monaco Plaisir” (Monaco),12; 5)”Black Star”(Monaco), 14.

CLAUDIO ALMANZI