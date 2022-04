Amt, linee spostate per Genoa – Lazio domenica 10 aprile

Domenica 10 aprile: Le linee Amt spostate per Genoa – Lazio. Il capolinea di viale Caviglia sarà provvisoriamente spostato in Thaon di Revel.

In occasione dell’incontro di calcio Genoa – Lazio, in programma domenica 10 aprile alle ore 12.30 allo stadio Luigi Ferraris, il capolinea delle Amt Genova, linee provinciali di viale Caviglia sarà provvisoriamente spostato in viale Thaon di Revel. Lo spostamento del capolinea avrà luogo dalle ore 8.30 alle ore 17.00.



Come di consueto, saranno attive le linee BM (Molassana – Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento – Stadio) e KM (piazzale Kennedy – Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde – Stadio) con arrivo in via Monticelli. A seguire il dettaglio delle linee.



BM corse da Molassana:

10.55 11.15 11.25 11.45 12.05 12.15



CM corse da Caricamento:

10.55 11.15 11.35 11.55 12.15



KM corse da piazzale Kennedy:

11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 11.50 12.00 12.10 12.20



SM corse da piazza Acquaverde:

11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 11.50 12.00 12.10 12.20



Al termine dell’incontro saranno in funzione le stesse linee speciali in partenza da via Monticelli, via Bonifacio e piazzale Marassi. Ricordiamo le altre principali linee transitanti in zona Stadio: 13 (Prato – Caricamento), 37 (via dei Platani – via Dante/De Ferrari), 48 (Molassana – PS San Martino), 82 (stazione Brignole – Quezzi), 480 (stazione Brignole – Sant’Eusebio) e 482 (stazione Brignole – Sant’Eusebio). ABov