Luigi Attanasio è il nuovo presidente Camera Commercio di Genova

E’ Luigi Attanasio il nuovo presidente della Camera di Commercio di Genova. Il Consiglio camerale lo ha eletto oggi con 26 voti su 27. Prende il posto di Paolo Odone, che lascia il posto dopo oltre 19 anni.

Industriale, 66 anni, Attanasio ha già ricoperto incarichi in ambito Confindustria ed è stato consigliere della Camera di Commercio dal 1999 al 2004 e, nuovamente, da settembre 2016.

“Ringrazio Odone – ha dichiarato Attanasio – che in questi anni ci ha condotto con discrezione e determinazione, da vero patriota genovese. Quando ho accettato di concorrere all’elezione a presidente della Camera di Commercio a tutto pensavo tranne che a dovermi confrontare con una situazione così grave in un’emergenza più forte: la nostra stessa sopravvivenza. Ora il nostro primo nemico è il tempo per ricostruire il ponte e rimetterci in marcia”.