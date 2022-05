Luglio 2022, bonus 200 euro per tutti i lavoratori e pensionati

Bonus 200 euro da luglio anche per autonomi, percettori del reddito, colf e stagionali.

Il bonus 200 euro è un assegno «una tantum» ideato dal governo per compensare la perdita di potere di acquisto delle famiglie dovuta al balzo dell’inflazione arrivata al 6,2%. La misura è destinata ai redditi più bassi e cioè circa 28 milioni di persone. Il limite di reddito fissato dal governo per averne diritto è 35 mila euro.

Chi può ottenere il bonus?

Il bonus è destinato a lavoratori dipendenti, pensionati ed autonomi con un reddito fino a 35mila euro. L’indennità andrà anche a tutti coloro che per il mese di giugno 2022 hanno percepito l’indennità di disoccupazione o la Naspi. Il bonus andrà anche ai percettori del reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali e ai collaboratori domestici, che in una prima stesura del provvedimento erano stati esclusi. La proposta dell’ampliamento della plate a è arrivata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e dai Cinque Stelle.

Come e quando ottenere il bonus 200 euro?

Nelle intenzioni del governo, il sussidio verrà erogato ai lavoratori dipendenti con lo stipendio di luglio direttamente nella busta paga: sarebbe a carico quindi del datore di lavoro cui verrebbe poi rimborsato come sostituto d’imposta.

Per i pensionati l’accredito verrà fatto insieme con la pensione il primo luglio. Per gli autonomi e i professionisti, il governo istituisce un fondo ad hoc presso il ministero del Lavoro come proposto dalla ministra della Famiglia Elena Bonetti e appoggiato dalla ministra per i Rapporti del Parlamento Maria Stella Gelmini e l’erogazione sarebbe sempre nel mese di luglio. Sarà un successivo decreto del ministero del Lavoro a definire le modalità per destinare l’assegno a questa categoria di lavoratori.

Chi è escluso dal bonus 200 euro?

Il bonus 200 euro non può essere ricevuto dai lavoratori e pensionati con un reddito pro capite superiore ai 35mila euro. ABov