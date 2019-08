Luca Barbarossa in concerto a Loano

Dreams Festival

Il tour estivo di Luca Barbarossa fa tappa al Giardino del Principe di Loano

Loano. Venerdì 9 agosto alle 21.30 al Giardino del Principe di Loano farà tappa il nuovo tour estivo di Luca Barbarossa.

Il concerto si inserisce nell’ambito del “Dreams Festival”, la rassegna di grandi eventi promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna.

Luca Barbarossa torna in tour con un live che ripercorre la sua carriera, dai primi successi all’ultimo disco “Roma è de tutti”. Con lui sul palco ci saranno Stefano Cenci alle tastiere, Claudio Trippa alla chitarra, Emanuele Ciampichetti al basso e Meki Marturano alla batteria.

Gli esordi sono stati quelli del musicista di strada a metà degli anni settanta, ma già la vittoria al “Festival delle Voci Nuove” di Castrocaro nel 1980 ha portato Luca Barbarossa a partecipare al Festival di Sanremo 1981 con “Roma spogliata” lasciando un segno nella storia del Festival e inaugurando un nuovo percorso di vita.

Ogni volta che impugna un microfono Luca Barbarossa porta con sé un intero mondo: le doti di intrattenitore ironico, empatico e attento sono il cardine intorno a cui ha costruito tante conduzioni (i concertoni del Primo Maggio a Taranto e Roma e “Il mondo a 45 giri” su Rai3, ad esempio), prima tra tutte “Radio2 Social Club”, un programma in onda dal 2010 sull’emittente Rai del quale egli è conduttore e coautore e nel quale (accompagnato dal vivo dalla fida “Social Band”) duetta con gli ospiti in studio.

I biglietti sono disponibili in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, che è aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 9 alle 20 e dalle 21 alle 23.30 (al sabato sera chiusura alle 24); per informazioni è possibile contattare il numero 019 675848 o inviare una mail a mondadoriloano@gmail.com. Per dettagli sullo spettacolo contattare Dimensione Eventi via mail all’indirizzo info@dimensioneeventi.it o al numero 011 26.32.323 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30).