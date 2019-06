Prosegue con il secondo appuntamento la rassegna musicale organizzata dalla Corale San Francesco in collaborazione con il Comune di Lerici per l’estate Lericina 2019.

Martedi 25 giugno alle ore 21 si terrà l’evento “L’organo a canne si affaccia sul mare”: l’organo esce dalle cattedrali per incontrare, incuriosire ed appassionare il pubblico, per farsi conoscere ed amare in tutta la sua eleganza, solennità e sonorità, nella splendida cornice di Belvedere Stefanini, ai piedi del Castello di Lerici.

Protagonista della serata l’organista Renato Negri, che farà ascoltare capolavori della musica organistica tramite il suo strumento incredibilmente versatile.

Musiche di M.A. Charpentier, T. Albinoni, J. Pachelbel, W.A. Mozart, H. Purcell, G.P. Telemann, R. Wagner, J.S. Bach, G.F. Handel

Evento gratuito

Renato Negri

Nato a Reggio Emilia ha conseguito presso il Conservatorio di musica «Arrigo Boito» di Parma la maturità artistica ad indirizzo musicale ed il diploma in organo e composizione organistica sotto la guida di Stefano Innocenti. Presidente dal 1998 al 2007 dell’Associazione italiana Organisti di Chiesa, è impegnato da anni nell’attività concertistica, partecipando intensamente alla vita musicale della città natale ed esibendosi in più occasioni in Italia e all’estero, sia come organista solista sia come continuista. E’ organista titolare nella chiesa di San Francesco da Paola di Reggio Emilia (organo inserito nell’Orgelführer Europa, prestigiosa guida agli organi più importanti del continente) e organista titolare del Teatro Municipale «Romolo Valli», ove è ubicato un organo Montesanti del 1815. E’ Direttore Artistico della rassegna Soli Deo Gloria. Organi, Suoni e Voci della Città. Diverse sue interpretazioni sono state presentate da Paolo Terni a Rai Radio Tre. A seguito della donazione da parte della famiglia Ovi Chicchi nel 2007 dell’organo meccanico Hillebrand, Renato Negri insegna Organo all’Istituto Superiore di studi musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.