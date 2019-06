MARINASUMMERFEST 2019. Musica e risate a Varazze

TORNA #MARINASUMMERFEST 2019: APPUNTAMENTO CON MUSICA E RISATE A PARTIRE DA LUGLIO

Dal 6 luglio al 3 agosto 2019

Dopo il brillante inizio di stagione all’insegna della passione per le auto d’epoca, segnato dal successo della seconda edizione del Concorso di Marina di Varazze Classic Cars svoltasi l’8 e 9 giugno, per Marina di Varazze è ora il momento di dettare ‘il ritmo’ dell’estate a tutti gli effetti.

Via quindi al programma di #Marinasummerfest con un cartellone di appuntamenti che animeranno i weekend di luglio e inizio agosto, come è ormai tradizione, con spettacoli e concerti dedicati a tutta la famiglia così come ai giovani di ogni età.

Ma anche in questa ultima settimana di giugno non mancheranno iniziative dedicate alla vela e serate live organizzati dei locali e ristoranti del porto: Boma Restaurant Caffè, Lanpo, Life Food & Drink, Punto Vela Blu e Varazze Club Nautico.

SABATO 6 LUGLIO ORE 21.30. LA COMICITÀ DI PAOLO MIGONE E LA MUSICA D’AUTORE DI ELIANA ZUNINO CON GIANGI SAINATO

Per circa quindici anni sul palco di Zelig, tra i cavalli di battaglia dell’artista noto al grande pubblico, l’eterno gioco fra uomini e donne da cui trae spunti inesauribili per le sue esilaranti e corrosive performance, caratterizzate da un occhio sempre attento alla realtà del nostro tempo. Lo spettacolo di Migone avrà inizio alle 22,30 e sarà preceduto, alle 21,30 dall’esibizione della cantante savonese Eliana Zunino, accompagnata alla chitarra da Giangi Sainato,che si confronterà con le più grandi firme della musica d’autore, italiana e non.

SABATO 13 LUGLIO ORE 21.30. ABBASHOW | ITALIAN ABBA TRIBUTE BAND

Impossibile non lasciarsi trascinare dal coinvolgente ritmo di uno dei gruppi di musica dance più famosi al mondo e ballare cantando insieme brani che hanno fatto scatenare sulle piste da ballo intere generazioni. L’energia e il volto sono quelli della tribute band tutta italiana, fin dalla sua nascita apprezzata in tv come nei teatri, sempre con un’unica ‘missione’: far divertire attraverso la magia degli Abba.

SABATO 20 LUGLIO ORE 21.30. MAX COTTAFAVI TRIBUTO A LIGABUE. RICORDANDO LILIANA

Chitarrista, arrangiatore, produttore, autore per Francesco Renga, Clandestino, Notte delle Chitarre, Francesco Baccini, Irene Grandi, Megajam Five, Souldrivers, Freak Antoni, Max Cottafavi è soprattutto noto per essere lo storico chitarrista di Ligabue. La serata sarà musicalmente dedicata ai grandi successi del Liga e, per gli organizzatori, il ricordo andrà ad una persona speciale prematuramente mancata proprio un anno fa e grande appassionata del gruppo: Liliana Molin Pradel, fino al 2018 responsabile commerciale e marketing di Marina di Varazze.

SABATO 3 AGOSTO ORE 21.30. INNOCENTI EVASIONI. TRIBUTO A LUCIO BATTISTI

L’ultimo appuntamento estivo del #Marinasummerfest 2019 sarà ancora dedicato a un grande nome della musica italiana: Lucio Battisti. Il gruppo Innocenti Evasioni, formato da quattro elementi, ricrea l’emozionante atmosfera tipica dei concerti degli anni ’70 del celebre cantautore, ripercorrendo le tappe fondamentali della collaborazione tra Mogol e Battisti, dagli esordi al Cantagiro, agli ultimi brani ricchi di influenze disco e funky, il tutto “condito” da aneddoti e curiosità.

Per saperne di più e conoscere anche gli eventi di giugno in attesa del festival, consultare il sito https://www.marinadivarazze.it/calendario-eventi/