Lorenzo Anghelè, talento del calcio: da Recco, alla Juventus

Recco, il sindaco Gandolfo fa i complimenti a Lorenzo Anghelè, giovane talento del calcio, dal Golfo Paradiso alla Juventus.

Lorenzo Anghelè, classe 2005 di Recco, è un calciatore che milita nella Juventus Next Gen (serie C, girone B) e ricopre il ruolo di attaccante nella Nazionale Under 18.

Ieri, durante la partita contro la Lucchese, ha rafforzato la sua reputazione come uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, consolidando la sua reputazione nel panorama calcistico nazionale.

«Esprimo i miei personali complimenti e quelli dell’Amministrazione comunale a Lorenzo – ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo – che sta equilibrando con successo la sua carriera sportiva con gli studi, ottenendo ottimi risultati anche al liceo scientifico sportivo.

Lorenzo ha iniziato a giocare a calcio a Recco con la società sportiva Golfo Paradiso, prima di passare alle categorie giovanili. Ha dimostrato di avere il talento e la determinazione necessari per raggiungere traguardi sempre più alti nel mondo del calcio.

La sua promettente carriera è la prova che Recco, grazie anche alle sue strutture sportive, è un vero e proprio vivaio di talenti e continua a crescere in questo senso. Auguriamo a Lorenzo di poter presto giocare nella prima squadra della Juventus e le premesse ci sono tutte». ABov