Lodi (Pd): nuove strisce pedonali e cartellonistica per la scuola di Castelletto

“Il consiglio comunale di Genova oggi ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo Pd Comune di Genova”.

Lo ha dichiarato Cristina Lodi, capogruppo del Partito democratico e prima firmataria della mozione.

“Grazie a questo documento – ha aggiunto Lodi – saranno risolte alcune questioni urgenti segnalate nel luglio scorso in una lettera dall’Associazione Scuola Castelletto, formata un comitato di genitori e famiglie degli alunni iscritti nei tre plessi scolastico che costituiscono l’Istituto Comprensivo Castelletto.

In primo luogo sarà adeguata la cartellonistica con cui viene interdetto il traffico veicolare durante il momento di ingresso e uscita da scuola dei bambini: l’orario attualmente non è coerente con gli effettivi orari e verrà aggiornato da 7.50 – 8.10 e 16.00 – 16.10 a 7.50 – 8.10 e 16 – 16,15.

Inoltre saranno ritracciate le strisce pedonali nei pressi dell’Istituto San Paolo (in via Acquarone e in via Cabrini) attualmente sbiadite o addirittura cancellate.

Tale segnaletica orizzontale è indispensabile la sicurezza e per promuovere sistemi come il pedibus che per tali ragioni sono state sospese. Infine si pone la necessità di inserire la targa con il nome della Scuola San Paolo all’ingresso dell’edificio, ove ora manca, in sostituzione o in aggiunta alla targa ‘Succursale Bersani’, in modo da fornire tutte le indicazioni corrette a chi frequenta le scuole lì ospitate”.