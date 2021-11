Loano, torna la Fiera di Sant’Andrea

Torna la Fiera di Sant’Andrea a Loano, domenica 28 novembre. Il tradizionale appuntamento dedicato allo shopping e all’enogastronomia.

Si terrà domenica 28 novembre in Campo Cadorna, corso Roma e piazza Mazzini a Loano la tradizionale Fiera di Sant’Andrea, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Loano.

Per tutta la giornata decine di banchi proporranno i migliori capi di abbigliamento per uomo e donna, intimo, calzature, pelletteria, biancheria per la casa, oggettistica, giocattoli, prodotti enogastronomici e molto altro.

Dalle 5 del mattino e per la durata della manifestazione in Campo Cadorna, corso Roma e piazza Mazzini (nel tratto compreso tra corso Roma e la rampa di accesso alla stazione ferroviaria sul lato di levante),

saranno in vigore il divieto di sosta ed il divieto di circolazione per ogni tipologia di veicolo.

Divieto di circolazione in viale Libia (ad esclusione dei residenti) dalle 5 alle 9.30.

I mezzi provenienti da via Trento e Trieste non potranno proseguire verso via Martiri delle Foibe né in direzione del mare e dovranno necessariamente immettersi in corso Europa.

Restano esclusi dal divieto i mezzi dei residenti diretti verso aree di sosta private con ingresso su via Martiri delle Foibe, mentre quelli circolanti sulla corsia sul lato monte di piazza Mazzini potranno svoltare esclusivamente a sinistra verso via Martiri delle Foibe.