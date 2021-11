Borghi: lei è un ricercatore di non eccelso successo accademico. Burioni: Lei è bocciato, torni a settembre

Botta e risposta su Twitter tra il deputato della Lega Claudio Borghi e Roberto Burioni con argomento vaccinazioni e loro durata.

Il tutto sarebbe nato da un articolo su Nature Communicazions dal titolo “Anti-spike antibody response to natural SARS-CoV-2 infection in the general population”, riportato da Borghi su Twitter con il commento “Si ma se Roberto Burioni ospite in tv dice cose che sono negate dalla più recente ricerca (di Nature) è una sua opinione, può sempre dire che lui segue altri studi. Diverso è se la trasmissione stessa che presenta come veri, dei dati falsi.”

La risposta di Burioni non si è fatta attendere: “Borghi deve ringraziare solo di non essere (e non essere stato) un mio studente, scrive su Twitter. Non si illuda di potere discutere di virologia con me. Se vuole, io spiego, lui ascolta e poi ringrazia. Oppure continua nella sua totale ignoranza. Contento lui, contenti tutti.”

Passa qualche minuto e il Borghi replica: “Buongiorno. Forse non ha capito, io sono un Deputato della Repubblica e lei è un ricercatore di non eccelso successo accademico. È lei che deve convincere me, non il contrario.

Se dissente da Nature sulla durata dell’immunità naturale vs quella da vaccino scriva a @drdavideyre.”

Ed ancora: “Nel frattempo provvedo a tradurle la parte qui di interesse della conclusione dello studio, non si sa mai, magari non sa l’inglese, càpita.

“Stimiamo che il livello anticorpale associato con la protezione da reinfezione duri in media 1.5 / 2 anni”.

Quella del vaccino quanto dura?”… “Mi aiuti lei dottore. Le pongo due domande da politico che deve ascoltare gli esperti e poi prendere decisioni per votare.

1) Gli autori di questo studio sono incompetenti?

2) In quanto tempo stimano la durata media dell’immunità post guarigione? Grazie!”

Ma niente si prosegue senza sosta con Burioni che “boccia” Borghi: “Lei non ha capito – si legge in un tweet di Burioni. Non so quale sia il suo lavoro, il mio -da professore universitario- è quello di decidere se una persona sa o non sa la virologia, e se non la sa bocciarla. Lei non la sa (non l’ha studiata) ed è bocciato. La scienza non è democratica. Studi e torni a settembre”

Ed ecco puntuale il tweet di Borghi: “Le spiego il mio lavoro. Rappresento dei cittadini e ogni giorno vedo persone serie e ciarlatani, tutti che vogliono spiegarmi le cose per convincermi a votare in un modo o nell’altro. Mi hanno sottoposto lo studio del prof. Drdavideyre e quanto detto da uno da Fazio.”… Poi Borghi conclude: “Anche i tweet bisogna “saper leggerli” (sic!) Le ho fatto due domande. Se vorrà cortesemente rispondermi le sarò grato.”

