Loano, finali nazionali di ginnastica ritmica della “Don Bosco Cup”

Loano- Vedranno la partecipazione di 720 atlete (tutte dagli 8 anni di età in su) provenienti da tutta Italia

le finali nazionali di ginnastica ritmica in programma al PalaGarassini di Loano tra l’1 ed il 6 giugno. La

manifestazione, che gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano,

è stata promossa dalla Polisportive Giovanili Salesiane.

Come sottolineato da Laura Lodi, responsabile della ginnastica ritimica dell’associazione sportiva, le finali

nazionali della Don Bosco Cup 2022 rappresentano “una seconda ripartenza, se consideriamo che lo

scorso giugno eravamo comunque riusciti ad organizzare le finali di Loano. Le nostre gare richiamano

sempre moltissimo pubblico e tanti partecipanti, infatti abbiamo sdoppiato le finali e le disputeremo a

Lignano (squadre) e a Loano (individuali). Sicuramente in entrambi i casi le nostre bambine sentiranno

fortissima la differenza rispetto al silenzio del palazzetto vuoto che ci ha accolti lo scorso anno”.

“Le finali della ritmica sono sempre molto gettonate, basti pensare che nonostante tutto lo scorso anno a

Loano hanno partecipato circa 700 atlete. Quest’anno ci aspettiamo numeri elevati soprattutto nella finale

di Loano, dove saranno protagoniste bambine e ragazze con programmi singoli”, conclude.