“Be Mini on the Beach” a Loano, raduno per ministi

Loano- Dopo l’incredibile successo dello scorso anno, torna a Loano il “Be Mini on the Beach”, il raduno

per “ministi” organizzato dal Be Mini Club di Como con il patrocinio del Comune di Loano.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà nell’arco di due giorni (il 4 e 5 giugno) per offrire ai partecipanti

la possibilità di trascorrere un fine settimana al mare, in relax e divertimento.

Il raduno inizierà sabato 4 giugno alle 15 con il ritrovo presso la Marina di Loano: dopo l’accredito, i

partecipanti effettueranno un giro panoramico nei comuni limitrofi. La carovana raggiungerà poi Alassio:

mentre le auto sosteranno in piazza Partigiani per farsi ammirare da curiosi e appassionati, gli iscritti si

godranno un ottimo aperitivo. Alle 19.15 è previsto il rientro a Loano per la cena (alle 21.30 presso “La

Locanda del Marinaio”).

La giornata di domenica si svolgerà interamente a Loano: i “ministi” si ritroveranno alle 9 in piazza Italia

per la colazione e per “mettere in mostra” i loro bolidi. Alle 10.15 le auto effettueranno una “mini-sfilata”

per le vie del centro e alle 11 circa i partecipanti si trasferiranno in spiaggia. Dopo il pranzo (in

programma alle 13 presso il Bee Fly-Ocean Bay Club) alle 17 ci saranno i saluti finali e la chiusura del

raduno.

Chi volesse partecipare può iscriversi entro e non oltre il 28 maggio (salvo chiusura anticipata per

esaurimento dei 50 posti disponibili). Per informazioni è possibile visitare il sito del Be Mini Club

https://www.beminiclub.como.it/ o i canali Facebook ed Instagram del club.

Il Be mini Club Como è un’associazione no profit fondata nel 2011 a Como presso la Concessionaria Mini

Autotorino di Como: Da oltre dieci anni raccogliamo l’adesione di tutti gli appassionati dell’automobile

Mini e siamo l’unico Club Ufficiale per Como e provincia riconosciuto da Federclub Mini Italia. La nostra

famiglia è composta da un Consiglio direttivo supportato da volenterosi collaboratori, dai nostri soci, da

simpatizzanti e da amici”.

Be Mini Clu si propone di fatto di promuovere l’uso della propria Mini come mezzo per spostamenti

piacevoli e in armonia con l’ambiente: “L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di promuovere,

attraverso tutte le nostre attività ed eventi, la passione tra persone accomunate dal gusto di vivere la

propria MINI e il piacere di guidarla, in armonia con il gruppo”.

Attraverso una forma associativa, il Be Mini Club Como vuole garantire il coinvolgimento e la

partecipazione di tutti gli iscritti agli obiettivi e alle scelte dell’associazione: “Nella consapevole

responsabilità verso i diversi portatori di interessi ci stanno a cuore e sono per noi valori fondamentali: il

benessere della comunità; lo spirito di condivisione; l’amicizia”.