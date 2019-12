Lo spettacolo Vininprosa e degustazioni al Sipario Strappato

Vininprosa: viaggio (con degustazioni) nel mondo del vino tra uomini, storia e natura.

Sabato 7 dicembre alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Vininprosa”, spettacolo di Luca Maschi ed Emanuela Rolla, autori e registi e con degustazioni abbinate.

Sul palco, Emanuela Rolla porterà un tema senza tempo: quello el bere. In un bicchiere di buon vino c’è il disincanto, la poesia, il grottesto con la farsa, l’autenticità, la raffinatezza. Insomma, tutti gli ingredienti della vita.

Così barbone, contadine, donne del nostro tempo o di un tempo antico e sacro portano il pubblico in un piccolo viaggio dal bicchiere alla luna: uno spettacolo sensoriale, perché a ognuno di questi personaggi è abbinato un vino diverso che gli spettatori potranno degustare tramite piccoli assaggi, per assaporare fino in fondo il significato della pièce.

Un viaggio apparentemente per fuggire dal mondo, ma che alla fine il mondo lo svela: il vino – in questo spettacolo di teatro conviviale – è un pretesto per parlare dell’uomo e della natura.

