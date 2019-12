A Santo Natale Concerto Ghost Notes all’Albergo dei Poveri

Venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 21,00 In cammino verso il Santo Natale Concerto del complesso di voci Ghost Notes

Venerdì 6 dicembre alle ore 21,00 le suggestive melodie del Complesso di voci Ghost Notes all’interno della Chiesa dell’Immacolata Concezione all’Albergo dei Poveri.

Chiara, Claudio, Davide, Fabrizio, Francesca, Francesco, Gianfranco, Giorgia, Giovanni, Ludovica, Marco, Marta, Mauro, Nicola, Serena, Stefano: un gruppo di amici che nel febbraio del 2019 ha concretizzato l’idea di fare musica insieme, unendo i singoli percorsi musicali, per promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale nei suoi molteplici aspetti.

La fusione tra sensibilità spirituale e corporea, un vero ponte tra due modi di intendere l’arte dei suoni, una melodia che all’improvviso penetra nell’animo e resterà a sigillo per tutta la vita, un attimo che diventerà un ricordo indelebile.

Programma della serata

Ubi Caritas (O. Gjeilo)

Venite a lui (G.M. Rossi)

Grazie amico mio (G.M. Rossi)

I don’t know how to love him (A.L. Webber)

Sicut Cervus (G.P. da Palestrina)

Vois sur ton chemin (B. Coulais)

Moonlight Serenade (G. Miller)

Yesterday (P. McCartney)

Tourdion (P. Attaignant)

Marche Pastorale (P.A. Yon)

Gaudete (Anonimo)

Il piccolo suonatore di tamburo (K.K. Davis)

Medley natalizio

Ingresso libero

Info: 328 8603901