LND Liguria: ecco i gironi di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Il Consiglio Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione di ieri pomeriggio, ha provveduto a ratificare la graduatoria delle società calcistiche che hanno fatto richiesta di ripescaggio per i campionati della stagione 2021-2022 e a definire i gironi dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

L’Arenzano Football Club, a seguito del raggiungimento del punteggio più alto (218,50) tra i soggetti richiedenti, viene ammessa al prossimo Campionato di Eccellenza. In caso di positivo accoglimento della domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D da parte del F.C. Vado, l’organico definitivo del Campionato Regionale di Eccellenza sarà completato dal Ventimiglia Calcio, al secondo posto nella graduatoria LND Liguria per il ripescaggio con punti 208,50. Con l’F.C. Vado in serie D, l’A.S.D. Baia Alassio Calcio risulterà ammessa al Campionato di Promozione 2021/2022 e l’ASCD Vecchio Castagna Quarto al Campionato di Prima Categoria.

Il Consiglio Regionale ha, inoltre, approvato la composizione dei gironi del Campionato di Eccellenza 2021/2022. Il girone A vedrà protagoniste Alassio Football Club, Albenga 1928, Arenzano Football Club, Cairese, Finale, Football Genova Calcio, Ospedaletti Calcio, Pietra Ligure 1956, Taggia, Vado (salvo ripescaggio in serie D) e Varazze 1912 Don Bosco. Nel girone B si confronteranno Angelo Baiardo, Athletic Club Albaro, Busalla Calcio, Cadimare Calcio, Campomorone S.Olcese, Canaletto Sepor, F.S. Sestrese Calcio 1919, Fezzanese, Molassana Boero A.S.D., Rapallo R.1914 Rivarolese e Rivasamba H.C.A.

Il campionato, con gare di andata e ritorno, partirà domenica 12 settembre 2021. Le prime cinque classificate di ciascun girone disputeranno una fase di play off (girone unico con gare di sola andata) che definirà la Società vincente il Campionato e la seconda classificata che parteciperà agli spareggi nazionali. Le Società ultime classificate di ciascun girone retrocederanno al Campionato di Promozione 2022/2023, le Società classificate dal sesto al decimo posto di ciascun girone disputeranno una fase di play out (girone unico con gare di sola andata) che definirà le ulteriori retrocessioni al Campionato di Promozione 2022/2023. Per la stagione sportiva 2022/2023 l’organico del Campionato Regionale di Eccellenza sarà composto da 18 Società.

Il Consiglio Regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha varato una nuova formula per la Prima Categoria. I gironi, per la stagione 2021-2022 saranno 5, composti da 13 squadre ciascuno, per un totale di 65 squadre partecipanti. Si giocherà quando la squadra di casa avrà, tra sabato e domenica, il campo a disposizione.

Questo il pensiero del presidente regionale LND Giulio Ivaldi. “Le ragioni di questa significativa modifica del format della Prima Categoria rispondono a diverse esigenze e presentano, conseguentemente, diverse motivazioni. La prima è collegata a una situazione pandemica che attualmente, nel momento della scelta della formula più idonea per il campionato, non ci permette di esser tranquilli sulla conclusione della stagione e, quindi, sulle sue tempistiche. Secondo il vecchio format, avremmo avuto 3 gironi da 16 squadre e uno da 17, con lo sviluppo di un calendario pari rispettivamente a 30 e 34 giornate. Ciò avrebbe significato il necessario inserimento di un sensibile numero di partite infrasettimanali, certamente penalizzanti per calciatori, tecnici e dirigenti di Prima Categoria chiamati a conciliare gli impegni del campo con quelli personali, familiari e lavorativi.

Con la possibilità di scegliere il giorno in base alla disponibilità del campo, abbiamo così deciso di affrontare con decisione un atavico problema indicato da una parte delle nostre squadre. Teniamo inoltre presente che il Campionato di Prima Categoria è, a tutti gli effetti, un Campionato regionale. Con 5 gironi, abbiamo certamente bilanciato gli spostamenti di tutte le squadre per le partite in trasferta. Siamo, in tal senso, andati incontro alle esigenze delle società delle Riviere, chiamate di consueto a viaggiare maggiormente, con particolare attenzione a quella di Levante dove il numero delle società spezzine era chiaramente insufficiente per la realizzazione di un girone completo a 16 squadre.

Alla base delle nostre scelte, c’è la volontà di una maggiore tutela del patrimonio della Prima Categoria con un nuovo format che prevede 5 promozioni rispetto alle 4 precedenti nel campionato di Promozione e sole 10 retrocessioni, rispetto alle 12 precedenti, nel campionato di Seconda Categoria.

Come sempre in queste situazioni, le decisioni possono non accontentare tutti. Questa è una dinamica che avviene sempre ed in ogni contesto, e sono anche certo che alcune Società, in questo momento si sentano penalizzate, e dico certamente anche a ragione, giocando comunque oltre la metà delle loro gare nel giorno prescelto, ma sono altrettanto certo che la decisione del Consiglio Direttivo abbia tutelato ed agevolato l’attività della stragrande maggioranza delle iscritte al Campionato”.

Nel Comunicato 7 della stagione sportiva 2021/2022 (clicca qui), sono pubblicati anche i gironi dei campionati di Promozione e Prima Categoria, della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione.