L’innovativa Fiera online Golosaria arriva al rush finale

Ultimi 10 giorni di “Golosaria”, la fiera online in 3D dedicata al gusto e che è arrivata al rush finale

Mancano dieci giorni alla conclusione dell’innovativa Fiera on line in 3D che ha trasformato GOLOSARIA in un gioco interattivo alla ricerca dei migliori produttori recensiti su ilGolosario di Paolo Massobrio. Sono 230 i produttori da conoscere, di cui la metà con un vero e proprio stand interattivo, mentre il sito www.golosaria.it, in 2D, rimarrà attivo anche a gennaio e febbraio 2021 con la preziosa guida agli shop online dei produttori aderenti.

“Abbiamo superato di gran lunga le visite della fiera fisica – dice Paolo Massobrio – ed ora contiamo nell’attenzione agli shop on line di questi magnifici produttori che vendono prodotti curiosi come il caviale bianco, l’aglio nero, il tartufo, la bottarga, il fegato grasso e tantissimi dolci. Una selezione davvero unica che abbiamo raccontato con una campagna social dedicata ad ognuno e curata dai ragazzi di Rushnet, per raggiungere oltre un milione di utenti”.

Per accedere al portale, “vestito” in versione natalizia, è sufficiente collergarsi al sito www.golosariafieraonline.it e, da lì, iniziare la propria navigazione tra gli stand degli espositori presenti nei 4 padiglioni della Fiera virtuale (Padiglione 1 del vino, Padiglioni 2 e 3 dedicati al cibo e il padiglione del SOSTENIsario). Tutti gli eventi andati in scena nei primi giorni della rassegna (28 ottobre – 3 novembre) potranno essere rivisti accedendo all’archivio dell’area Agorà-Webinar.

Tutte le informazioni su www.golosaria.it.