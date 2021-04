Linee guida, Scajola: quest’estate si torna in spiaggia esattamente come nel 2020

“Quest’estate potremo tornare in spiaggia esattamente con le regole adottate nel 2020”.

Lo ha dichiarato oggi il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio e assessore regionale ligure Marco Scajola al termine di una riunione con i rappresentanti delle Regioni sulle linee guida per l’avvio della stagione balneare 2021.

“Secondo il ministro al Turismo Massimo Garavaglia – ha detto Scajola – le linee guida delle Regioni sono quelle da cui ripartire.

Lo scorso anno come Regioni avevamo lavorato per realizzare linee guida che il Governo recepì e che non ha mai visto spiagge chiuse per il Covid. Noi per l’estate 2021 ripartiamo da lì.

L’unione tra Regioni, al di là del colore politico, fanno squadra per affrontare al meglio la situazione di emergenza, che coinvolge economia, turismo e sicurezza”.

Per quanto riguarda la questione dell’estensione delle concessioni demaniali e la normativa Bolkestein, superata dalla Legge Centinaio attualmente in vigore, Scajola ha aggiunto: “Dobbiamo sapere se le concessioni sono estese al 2033 oppure no. La posizione delle Regioni è che l’estensione sia valida, ma essendo una materia dello Stato deve essere lo Stato a dire cosa fare.

La legge 145/2018 è stata oggetto di contestazioni, anche da parte di tribunali. E’ una legge per cui sia al Governo Conte che a quello Draghi abbiamo chiesto un chiarimento”.

Inoltre, Scajola stamane ha sentito il ministro Garavaglia e si è detto “contento delle parole del ministro perché ha vivo interesse e sente la responsabilità per affrontare questa problematica. Ha compreso che non c’è tempo da perdere”.

La prossima settimana è previsto un incontro tra il Tavolo del Demanio marittimo e il ministro Garavaglia per affrontare anche questo tema.