Crotone-Samp, numeri e statistiche della sfida dello Scida

Giochiamo al sfida di domani sera tra Samp e Crotone con i numeri e le statistiche di Opta.

PRECEDENTI IN CASA DEL CROTONE

Il Crotone è imbattuto in casa contro la Sampdoria in Serie A: una vittoria 4-1 nel 2018 e un pareggio 1-1 nel 2016.

In entrambi i precedenti di Serie A tra Crotone e Sampdoria giocati in Calabria, entrambe le formazioni hanno segnato almeno un gol.

STATO DI FORMA

Il Crotone non tiene la porta inviolata da 18 gare casalinghe, solo altre due squadre nella storia della Serie A hanno subito gol per almeno 18 gare interne di fila: il Bologna (arrivato a 22 lo scorso novembre) e il Verona (27 nel settembre 2017).

La Sampdoria non ha vinto nessuna delle ultime cinque trasferte in Serie A (3N, 2P) e non è mai riuscita a tenere la porta inviolata nel parziale: non fa peggio da quando, tra aprile e ottobre 2019, ottenne solo due punti in nove gare esterne, sotto la guida di Giampaolo, Di Francesco e Ranieri.

Il Crotone è la squadra di questa Serie A che aspetta da più partite il pareggio in campionato (19) – nel parziale tre successi e ben 16 sconfitte per i calabresi.

La Sampdoria ha pareggiato l’ultima sfida di Serie A contro una formazione neopromossa; non impatta almeno due match di fila contro queste avversarie da febbraio 2017 (tre, una delle quali proprio col Crotone).

STATISTICHE GENERALI

Il Crotone è l’unica squadra dei top-5 campionati europei a non avere ancora recuperato un punto da situazione di svantaggio in questa stagione. Nei suoi due precedenti campionati in Serie A la squadra calabrese ne aveva sempre recuperati almeno cinque (5 nel 2016/17, 10 nel 2017/18).

Crotone – Sampdoria

Serie A – 21/04/2021

Nessuna squadra ha segnato meno gol di testa del Crotone nel campionato in corso (tre come il Sassuolo, firmati da Zanellato, Golemic e Simy). Dall’altra parte, solo il Parma (16) ne ha incassati più della formazione calabrese con questo fondamentale (12, tra cui quello di Quagliarella nella gara d’andata).

Nessuna squadra ha segnato meno gol del Crotone negli ultimi 30’ di gara in questa Serie A (otto, al pari del Genoa); la Sampdoria in questo intervallo temporale ne conta il doppio rispetto ai rivali di giornata.

Solo Milan, Torino (entrambe 11) e Atalanta (10) hanno mandato in gol più giocatori di nazionalità diverse rispetto alla Sampdoria (nove) nel campionato in corso.

Il Crotone è l’unica squadra di questa Serie A che non ha ancora segnato con giocatori subentrati.

Solo il Benevento (41.3%) ha un possesso palla medio più basso della Sampdoria (44.0%) nella Serie A in corso.