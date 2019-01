Limone, bimba genovese di 9 anni cade dagli sci: all’ospedale in codice rosso

Oggi una bimba genovese di 9 anni è caduta dagli sci e ha sbattuto violentemente la testa. E’ stata subito soccorsa e trasportata in codice rosso con l’elicottero all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

La bimba si trovava sulle piste da sci di Limone Piemonte per una lezione di sci sulla pista del Pancani. Secondo i primi accertamenti, indossava il casco che tuttavia, forse perché non ben allacciato, non l’ha protetta a sufficienza dall’urto.

Il medico dell’elisoccorso ha attribuito alla bimba il codice rosso di massima gravità “per via del grave trauma cranico commotivo” riportato a seguito della caduta dagli sci.

Per fortuna, la piccola paziente non risulta in pericolo di vita.

A inizio gennaio un’altra bimba di 9 anni purtroppo aveva perso la vita mentre sciava sulle piste della Via Lattea, a Sauze d’Oulx.