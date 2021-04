Liguria torna tutta arancione da lunedì, dad al 50% e ritorno alle seconde case

A partire da lunedì 12 aprile tutta la Liguria entrerà in zona arancione, comprese le province di Imperia e di Savona, che lasceranno la zona rossa alla mezzanotte di domenica 11 aprile.

La decisione, che viene comunicata dalla Regione, è stata assunta oggi pomeriggio alla luce degli ultimi dati comunicati da Alisa sull’andamento della pandemia e d’intesa con i sindaci e Anci Liguria, al termine della riunione convocata in videoconferenza dal governatore.

Per quanto riguarda la scuola, è stata firmata un’ordinanza che dispone il ritorno in classe del 50% degli studenti delle scuole superiori, secondarie di secondo grado, statali e paritarie, oltre che per la formazione professionale, gli istituti tecnici superiori e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore in tutta la Regione.

Alla mezzanotte di domenica 11 terminerà cesserà anche il divieto di raggiungere le seconde case e le imbarcazioni.