Covid, si vedono di sera a casa di amici a Carasco. I vicini chiamano il 112: denunciati

Ieri sera a Carasco una pattuglia di carabinieri è intervenuta presso un’abitazione poiché i vicini avevano segnalato degli schiamazzi.

I militari hanno quindi trovato nell’alloggio, oltre al proprietario, un 54 enne e altre tre persone di età compresa tra 29 e 49 anni che stavano festeggiando.

Al termine degli accertamenti sono stati denunciati in stato di libertà per “molestia o disturbi alle persone” nonché sanzionati amministrativamente per le normative anti Covid, perché non rispettavano la permanenza domiciliare tra le ore 22 e le ore 5 previste dalle normative attualmente in vigore.