Liguria terza meta outdoor. Berrino: stranieri assicurati per eventuali contagi Covid

Berrino: La Liguria è la terza regione scelta come meta delle vacanze estive outdoor 2021 degli italiani dopo Sicilia e Sardegna.

Lo ha rivelato oggi un’indagine di Enit-Agenzia Nazionale del Turismo e Human Company, in cui si stima che del totale dei turisti propensi alle vacanze in strutture outdoor, oltre l’80% sceglierà una meta in Italia: la Sicilia è la prima scelta col 16%, seguita dalla Sardegna col 14% e dalla Liguria col 12%.

“Il dato ci soddisfa – ha commentato l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino (FdI) – e che significa che le nostre strutture outdoor (villaggi, agriturismi, camping e rifugi) sono apprezzate dagli italiani.

La Liguria offre tutto ciò che cerca un viaggiatore, specialmente giovane.

Agli stranieri invece dico di venire in Liguria: qui da noi non solo potranno trascorrere una vacanza tra il nostro splendido mare, il più premiato con le Bandiere blu, e l’entroterra ma, nel caso in cui malauguratamente dovessero essere contagiati dal coronavirus, saranno automaticamente assicurati per tutte le spese sostenute”.