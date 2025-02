Liguria: terapie gratuite per diabete di tipo 1 e fibromialgia

Regione Liguria introduce terapie gratuite per il diabete di tipo 1 e la fibromialgia, due patologie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. La misura, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, garantisce ai pazienti liguri un importante supporto terapeutico.

Diabete di tipo 1: rimborsabilità del farmaco Baqsimi

Per tutto il 2025, la Regione Liguria finanzierà la rimborsabilità del farmaco Baqsimi (glucagone), utilizzato per trattare le ipoglicemie gravi. Secondo le stime, nella regione vengono impiegate circa 1000 confezioni all’anno di questo farmaco salvavita.

«Grazie a questa decisione, i pazienti liguri potranno accedere gratuitamente a un farmaco essenziale per il trattamento delle ipoglicemie severe. Baqsimi, somministrato per via intra-nasale, è particolarmente utile per coloro che non possono mangiare o bere e per i bambini con difficoltà a deglutire o a iniettarsi il glucagone», ha dichiarato Massimo Nicolò, assessore alla Sanità.

Questa iniziativa rappresenta un passo avanti per il miglioramento dell’assistenza ai pazienti diabetici in Liguria, garantendo loro una maggiore sicurezza e qualità della vita.

