Successo di pubblico e oltre 600 banchi espositivi

Grande affluenza per la tradizionale Fiera di Sant’Agata, in corso a San Fruttuoso, con un boom di visitatori fin dalle prime ore del mattino. L’evento, tra i più attesi nel capoluogo ligure, ospita quasi 600 banchi con espositori provenienti da tutta Italia.

Un mercato a cielo aperto con prodotti per tutti i gusti

La fiera si estende per le principali vie del quartiere, coinvolgendo Corso Sardegna, via Giacometti, via Don Orione, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, via Novaro, piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Manzoni e Corso Galilei. I visitatori possono trovare:

Prodotti enogastronomici tipici , con specialità locali e regionali

, con specialità locali e regionali Abbigliamento e accessori

Articoli per la casa e il giardinaggio

Piante e fiori, con un’area dedicata al florovivaismo e ai produttori agricoli locali in Corso Galilei

Sicurezza e informazioni per i visitatori

Per garantire il regolare svolgimento della fiera, fino alle 20 è attivo un Centro di coordinamento operativo all’interno della sede municipale di Piazza Manzoni. Qui collaborano Comune di Genova, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Soccorso sanitario, forze dell’ordine e AMIU.

Inoltre, il centro resta accessibile anche al pubblico fino alle 12 e dalle 15 alle 17 per fornire informazioni utili sull’evento.

Con un mix perfetto di tradizione, shopping e gastronomia, la Fiera di Sant’Agata a Genova San Fruttuoso si conferma un appuntamento imperdibile per cittadini e visitatori.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube