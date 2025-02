Genoa battuto a Firenze (2-1), gioca un secondo tempo super ma non riesce ad agguantare il pari.

(Nostro Servizio – Firenze) – Un Genoa double-face perde a Firenze per 2-1 una gara che nella ripresa avrebbe ampiamente meritato di pareggiare.

Come spesso accade dall’avvento di mister Vieira in panca, anche a Firenze il Grifone nella prima parte di gara combina poco di buono, anzi possiamo dire che combina pasticci che costano cari. Pasticci che permettono alla Viola di segnare: al 9′ con Kean che da un cross arrivato da dietro, mentre i difensori rossoblu giocano ad “Un, due, tre… stella” colpisce splendidamente d’esterno al volo in girata, spedendo alle spalle dell’incolpevole Leali.

Si replica alla mezz’ora, quando Gudmundsson, lasciato liberissimo al limite dell’area, ha tutto il tempo per tirare e battere Leali grazie ad una deviazione fortuita di De Winter che spiazza l’estremo portiere rossoblu.

Sarà l’unica cosa bella vista fare dall’islandese, che è apparso corpo estraneo alla squadra viola.

E sul 2-0 ecco il Genoa dare qualche segno di risveglio: occasionissima (38′) di Cornet, che raccoglie una splendida imbucata di Thorsby, supera due avversari ed a tu per tu con De Gea (nella foto sotto) ormai rassegnato spedisce incredibilmente nel fosso della curva Fiesole.

Qualche batti e ribatti e si va al riposo.

Intervallo che dura quasi mezz’ora (!) perche un segnalinee ha un problema muscolare e si procede a mandare a governare la fascia esterna sinistra, come da regolamento, il 4° uomo.

Vieira tiene negli spogliatoi l’insufficiente Cornet e spedisce a destra Vitinha.

La musica incredibilmente cambia, e sarà il Grifone a dominare l’intero secondo tempo, con la Fiorentina annichilita che fatica a difendersi.

Ed al minuto 55 accorcia meritatamente le distanze: c’è un corner battuto perfettamente dal solito Martin, irrompe De Winter che di testa fredda De Gea: 2-1!

Al 63′ ci prova Miretti che calcia non perfettamente su un cross molto bello di Vitinha, con De Gea che para.

Tre minuti e Vieira, resosi conto delle difficoltà della Fiorentina, manda dentro Ekuban e Messias per Thorsby e Miretti.

Al 68′ Genoa vicinissimo al pari: punizione decentrata dal vertice sinistro dell’area viola, batte martin, svetta ancora altissimo di testa De Winter e De Gea si supera e salva la Fiorentina!

Al 78′ altra occasione rossoblu: Pinamonti serve in velocità Ekuban che scatta, ha due avversari davanti a se ed invece di servire a destra il liberissimo Vitinha sparacchia malamente in curva! Vieira si gioca il tutto per tutto mandando in campo Ekhator e Badelj per Masini e Sabelli.

Il Grifone continua disperatamente ad attaccare, ed al 91′ c’è un corner dove arriva anche leali a saltare di testa: purtroppo nulla di fatto, e la Fiorentina, assediata ed incapace di reagire, riesce comunque a liberare.

Al minuto 94′ l ‘ottimo arbitro Collu manda tutti a fare la doccia.

Peccato, il pareggio sarebbe stato più che meritato dai rossoblu.

Ma per favore basta regalare sempre il primo tempo agli avversari!

IL TABELLINO / Fiorentina-Genoa 2-1

Reti: 9′ Kean (F), 30′ Gudmundsson (F), 10′ st De Winter (G)

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea 6.5; Dodo 6.5, Pongracic 6, Ranieri 6.5, Gosens 6; Richardson 5.5, Mandragora 5.5; Folorunsho 7, Gudmundsson 5.5, Beltran 6 (26′ st Parisi 6); Kean 6 (37′ st Kouamé sv). (A disp.: Terracciano, Martinelli, Valentini, Comuzzo, Moreno, Harder, Rubino, Sottil, Caprini. All.: Palladino (Citterio in panchina)

Genoa (4-3-3): Leali 6; Sabelli 6.5 (37′ st Ekhator sv), De Winter 7, Vasquez 6.5, Martin 7; Thorsby 6.5 (21′ st Ekuban 5.5), Masini 6.5 (37′ st Badelj sv), Frendrup 6; Cornet 5 (1′ st Vitinha 6), Pinamonti 5.5, Miretti 6.5 (21′ st Messias 5). (A disp.: Siegrist, Sommariva, Norton-Cuffy, Matturro, Zanoli, Kassa, Venturino. All.: Vieira).

Arbitro: Collu 7.

FRANCO RICCIARDI

(si ringrazia per le foto TanoPress/Genoa CFC)