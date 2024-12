Liguria Regione Europea dello Sport 2025: presentato il logo ufficiale

Durante la decima edizione dei Gazzetta Sports Awards, presso il Palasport di Genova, è stato svelato il logo ufficiale di “Liguria Regione Europea dello Sport 2025”, prestigioso titolo assegnato da ACES Europe.

Il significato del logo

Il nuovo logo rappresenta l’identità della Liguria in tre modi distinti:

Descrittivo: la forma richiama il profilo inconfondibile della regione.

Cromatico: i colori scelti evocano l’azzurro del mare e del cielo, il verde dei parchi e le tonalità calde dei tramonti liguri.

Figurativo: il movimento a onda simboleggia il Mar Ligure e le colline circostanti, con riferimenti dinamici allo sport, come le strisce di velocità e i cerchi che richiamano le palle da gioco.

Il design trasmette un senso di dinamismo, sottolineando la vocazione sportiva della regione e il suo straordinario paesaggio naturale.

Le dichiarazioni istituzionali

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha sottolineato l’importanza dello sport come motore di crescita economica e promozione territoriale:

> “Lo sport è una risorsa straordinaria per la Liguria. Il logo riassume la bellezza del nostro paesaggio e ci accompagnerà in tutte le manifestazioni sportive del 2025. Siamo certi che, come nel 2024, anche il prossimo anno sarà un grande successo, capace di coinvolgere residenti e turisti e promuovere i valori dello sport.”

L’assessore allo Sport, Simona Ferro, ha evidenziato la doppia missione della candidatura ligure: “Vogliamo valorizzare la costa e l’entroterra per incentivare il turismo sportivo, ma anche promuovere i benefici dell’attività fisica tra i cittadini. Attraverso bandi, eventi inclusivi e riqualificazioni degli impianti, puntiamo a migliorare le opportunità per fare sport.”

Eventi e iniziative 2025

Il logo ufficiale di “Liguria Regione Europea dello Sport 2025” sarà presente in tutte le manifestazioni sportive patrocinati dalla Regione. Comparirà inoltre nelle nuove aree attrezzate all’aperto, realizzate dai Comuni beneficiari dei contributi regionali entro aprile 2025.

Obiettivi chiave

Promozione del turismo sportivo attraverso le bellezze della Liguria.

Valorizzazione dei benefici dello sport per tutte le fasce d’età.

Inclusività e accessibilità, grazie a nuove infrastrutture e iniziative dedicate.

Liguria si prepara così a un anno di grandi eventi sportivi, unendo paesaggio, cultura e attività fisica per promuovere uno stile di vita sano e valorizzare il territorio a livello europeo.