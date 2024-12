New Racing for Genova chiude il 2024 a Il Ciocchetto

Due vetture in lizza per la cinquantesima gara stagionale della scuderia ligure

Dopo aver partecipato al 4° Pavia Rally Circuit ed alla 18^ Ronde del Canavese la New Racing for Genova si appresta ad affrontare l’ultimo impegno agonistico del 2024, il 33° Rally “Il Ciocchetto” – Memorial Maurizio Perissinot, in programma sabato e domenica, gara che vedrà al via due piloti della scuderia ligure, Paolo Buscone e Luca Formentera.

“La prova toscana – sottolinea Raffaele Caliro, direttore sportivo della New Racing for Genova – coincide con il cinquantesimo impegno sostenuto dalla nostra scuderia nel 2024, una stagione lunga ed impegnativa che ci ha visto molto attivi principalmente nei rally e negli slalom, che ci ha regalato delusioni e soddisfazioni ed in cui siamo cresciuti bene a livello di gruppo”.

A “Il Ciocchetto”, dunque, toccherà al giovane figlio d’arte Paolo Buscone ed al vice Presidente Luca Formentera tenere alta la bandiera della New Racing for Genova, Entrambi animati dalla voglia di fare bene e di concludere la stagione con un risultato positivo, saranno in gara, rispettivamente, con una Renault Clio Rally3 e con una Fiat Seicento Kit.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.