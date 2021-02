Liguria, primo non ricoverato e vaccinato over80 è Renzo Piano: fatelo anche voi

“Voglio rivolgere un appello ai miei compagni di vita: fate il vaccino perché è importante”.

L’architetto e senatore a vita genovese Renzo Piano, 83 anni, oggi è stato il primo in Liguria a sottoporsi alla vaccinazione nel ‘Silver Vaccine Day’ organizzato dall’Asl3 che apre la campagna vaccinale per gli over 80 non ricoverati nelle Rsa o in strutture ospedaliere.

L’archistar si è infatti prestato volentieri a fare da testimonial della campagna vaccinale nella nostra regione. A somministrargli la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech è stato Roberto Rosselli, responsabile del dipartimento Professioni della prevenzione dell’Asl3. La seconda dose tra venti giorni.

“Mi ha fatto ricordare quando ero bambino – ha aggiunto Piano – e allora il vaccino era un dono prezioso che si aspettava con ansia era una cosa bella e ha funzionato perché se sono qui a parlare ha funzionato e protetto.

Allora non c’era il Covid, ma malattie terribili. Ci affidavamo con gioia alla scienza. Torniamo a quell’innocenza perché e importante e ditelo ai giovani noi siamo gli anziani saggi e l’unica cosa che serve oggi è l’esempio. Quindi fatelo perché siamo noi che dobbiamo dare l’esempio e perché la medicina e quella che ci ha salvato la vita finora”.