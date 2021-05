Liguria, netto calo incidenza Covid: 96 casi su 100mila abitanti. A Genova 88

“Sul fronte del contagio i numeri ci confermano che prosegue il trend delle ultime settimane. L’incidenza del coronavirus su 100mila abitanti a settimana è di 78 nello Spezzino, 88 nel Genovesato, 92 nel Savonese e 108 nell’Imperiese. Mentre la media regionale è di 96”.

Lo ha dichiarato stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

Liguria, incidenza coronavirus in calo: 122 casi su 100mila abitanti. A Genova 115 (Articolo del 28 aprile)

“La Liguria – ha aggiunto – è stata la regione che forse ha affrontato meglio la terza ondata del coronavirus e la provincia della Spezia è stata una di quella che ne ha risentito meno in tutto il Nord Italia.

Per quanto riguarda le vaccinazioni degli over 80, voglio ricordare che in Liguria abbiamo una percentuale di persone in questa categoria significativamente più alta rispetto agli altri territori del nostro Paese. In ogni caso, la campagna di vaccinazione di ultraottantenni, settantenni e sessantenni sta marciando molto bene”.