Pallavolo – E’ una Futura Bertoni Ceparana da “triplete”

Ceparana – Dopo la qualificazione ai playoff regionali di Serie C, la Futura Bertoni Avis Ceparana si prende pure la soddisfazione di battere la capolista del Girone C e la certezza del secondo posto, vincendo in casa una partita assai altalenante (come andamento dei set indica…).

Per la cronaca, fra i padroni di casa Maletti al palleggio col “top scorer” Pierro opposto, centrali Barletta e Lambruschi; di banda si sono alternati: Klun, Borrello, Vincenzi e Buriassi. Fugacemente s’è visto pure il rientrante capitan Otgianu in costruzione. Ruggeri il libero.

Nel Colombo Genova, ad alzare Lottero un paio di volte rilevato da Rainone, Menichini in diagonale e capitan Cafferata e Felicissimo all’ala ove ha fatto capolino pure Barbieri. Libero Rani, infine gran rotazione al centro con Noto e Gilardi, Carradini e Coppolecchia.

Da metà Maggio dovrebbe partire il girone a 6 comprendente le prime 3 di ognuno dei due raggruppamenti liguri, ognuno si porta dietro i punti fatti nella prima fase contro le altre 2 qualificate, la prima va in B.

Tabellino.

FUTURA AVIS BERTONI CEPARANA – COLOMBO GENOVA 3 – 2

SET: 24-26 in 26 minuti / 25-22 in 25 / 25-16 in 22 / 19-25 in 25 / 15-10 in 13.

FUTURA AVIS BERTONI CEPARANA: Maletti 6, Otgianu 0, Pierro 25, Barletta 8, Lambruschi 10, Klun 9, Borrello 4, Vincenzi 3, Buriassi 0, libero Ruggeri; n.e. Ciccarello. All. Simoncini.

COLOMBO GENOVA: Lottero 3, Rainone 2, Menichini 11, Noto 15, Coppolecchia 0, Carradini 2, Gilardi 10, Felicissimo 19, Cafferata 15, Barbieri 1, libero Rani; n.e. Medicina, Russello, Marani. All. Bottaro.

ARBITRI: Piazza e Portaccio.