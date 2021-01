“Dopo fasi di maltempo di stampo più invernale, sulla Liguria tornano piogge diffuse e temporali in particolare, sul centro e sul Levante. Attesi anche venti forti e mareggiate”.

Lo hanno comunicato intorno alle 13 di oggi i responsabili di Arpal, che hanno emanato un’allerta meteo per piogge diffuse e temporali sulla Liguria.

Ecco la scansione dell’allerta meteo.

TUTTI I BACINI DELLE ZONE B, E (CENTRO REGIONALE, VERSANTI PADANI DI LEVANTE) oltre ai BACINI PICCOLI E MEDI DELLA ZONA C (LEVANTE)

GIALLA dalle 6 alle 23.59 di domani.

BACINI GRANDI DI C

GIALLA dalle 6 alle 10 ,poi ARANCIONE dalle 10 alle 23.59 di domani.

Ecco le previsioni meteo degli esperti di Arpal.

OGGI: piogge diffuse per tutta la giornata con locali fenomeni anche a carattere di rovescio al più moderato. Cumulate significative su BCE. Vento forte da sud/sud-est su C.

DOMANI: intensificazione dei fenomeni dalle prime ore del mattino. Piogge diffuse con cumulate elevate su C E, significative su ABD. I fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE. Da sera possibili spolverate nevose con interessamento delle infrastrutture critiche, deboli a quote collinari, accumuli maggiori possibili in corrispondenza dei rovesci più intensi su D. Vento forte dai quadranti meridionali su A B C. Mare fino ad agitato con possibili mareggiate su C.

SABATO 23: fino alle prime ore del mattino vento forte dai quadranti settentrionali su B, dalla seconda parte della giornata rotazione della ventilazione dai quadranti meridionali con intensità fino a forte su A e C. Ulteriore aumento del moto ondoso fino a molto agitato con possibili mareggiate.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale.

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa.

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno.

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla.

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida.

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.