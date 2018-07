Liguria d’autore e sovranista? Giovedì sventola Marion. Sul palco con lei Toti e Rixi

Si apre dopodomani la rassegna Liguria D’Autore, che avrà come cornice il Comune di Ameglia nelle suggestive località di Montemarcello e Bocca di Magra. L’evento politico-culturale in provincia della Spezia sarà diviso in quattro serate in programma da giovedì 12 a domenica 15 luglio.

Il clou è previsto giovedì sera con l’intervento di Marion Maréchal Le Pen, la giovane sovranista del Front National e nipote di Marine Le Pen. Insieme a lei saliranno sul palco il governatore ligure Giovanni Toti e il sottosegretario genovese al ministero delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi.

“Escludo che possa considerarsi sovranista un festival – ha messo le mani avanti Toti – a cui partecipano giornalisti autorevoli di tutte le testate e politici di tutti gli schieramenti. E’ ovvio che ci siano interesse e attenzione di chi ha curato questa rassegna per quelle forze che oggi occupano il governo. Si tratta di un confronto politico e culturale. Marion Le Pen e’ stata candidata governatore per una regione francese che confina con la Liguria. Ha perso e in questo momento ha lasciato la politica ma e’ testimonianza di una nazione vicina con cui abbiamo molti interessi in comune e anche molte divergenze politiche”.

Ecco il programma, che prevede anche serate con il vicepremier Luigi Di Maio e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Giovedì 12 luglio, ore 21:30– Montemarcello, piazza XIII Dicembre

Le invasioni barbariche. Sovranità e potere

Dialogo tra Marion Maréchal, Jacques de Guillebon, Gerardo Greco, Riccardo Molinari, Edoardo Rixi, Giovanni Toti, Vincenzo Sofo

Modera: Alessandro Giuli.

Venerdì 13 luglio, ore 19:00 – Bocca di Magra – Villa Romana

Bergoglio e il Vaticano: ce la farà Papa Francesco?

Gianluigi Nuzzi da Vaticano S.p.A. a Peccato Originale.

Venerdì 13 luglio, ore 21:30 – Montemarcello, piazza XIII Dicembre

Nord chiama Sud

Dialogo tra Stefano Bonaccini, Claudio Brachino, Stefano Buffagni, Attilio Fontana, Massimo Garavaglia, Giovanni Toti

Moderano Alessandra Costante e Gerardo Greco.

Sabato 14 luglio, ore 19:00 – Bocca di Magra – Villa Romana

C’era una volta Renzi e la sinistra

Dialogo tra Maurizio Belpietro, Peter Gomez.

Presentazione dei libri I segreti di Renzi1 e 2” e Il vecchio che avanza

Modera Veronica Gentili.

Sabato 14 luglio, ore 21:30 – Montemarcello, piazza XIII Dicembre

Barbari o Poeti? Lo spettacolo del nuovo potere

Dal palco – Chiara Francini, Niccolò Agliardi, Leonardo Decarli, Pinuccio

Dal retropalco – Andrea Castellari,Carlo Freccero, Gerardo Greco, Enrico Mentana

Conduce Veronica Gentili con la regia di Simona Ercolani.

Domenica 15 luglio, ore 17:00 – Bocca di Magra – Villa Romana

La Finale! Commentata da Francesca Cheyenne, Fiammetta Cicogna, Enrico Bertolino, Claudio Brachino, Francesco Cancellato, Roberto Costantini, Carlo Freccero, Alessandro Giuli, Peter Gomez, Gerardo Greco, Paolo Liguori.

Domenica 15 luglio, ore 19:30 – Bocca di Magra – Villa Romana

Italia 2022: per vincere domani

Dialogo tra Francesco Cancellato e Gianluigi Paragone

Presentazione dei libri Né sfruttati né bamboccioni e Noi no!

Modera Alessandro Giuli.

Domenica 15 luglio, ore 21:30 – Montemarcello, piazza XIII Dicembre

I protagonisti

Monologo di Enrico Bertolino

Intervista a Luigi Di Maio

Dialogo tra Giorgia Meloni e Alessandro Giuli.