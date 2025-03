Liguria, Arpal: da domani piogge e temporali. Per tutta la settimana

“La struttura anticiclonica, che ha garantito tempo stabile e soleggiato nella settimana appena trascorsa, assicura ancora prevalenza di bel tempo oggi, seppur con un progressivo aumento di passaggi nuvolosi. Si attende infatti l’approssimarsi di una perturbazione atlantica che porterà cielo coperto e precipitazioni diffuse nelle giornate di domenica e lunedì, premessa di una settimana all’insegna del tempo perturbato in Liguria”.

Per domani è previsto “un graduale peggioramento da Ponente per il passaggio di un fronte atlantico, con piogge diffuse su tutta la regione e cumulate significative a fine giornata su tutte le aree di allertamento. Possibili rovesci o temporali di intensità moderata sul Centro-Levante nel pomeriggio e sera.

Nel pomeriggio e sera venti in rinforzo localmente fino a forti (40-50 km/h), settentrionali su estremo Ponente e da Sud-Est sul Levante. Moto ondoso in aumento con mare molto mosso sul Centro-Ponente”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili di Arpal. Ecco le previsioni meteo degli esperti dell’agenzia regionale per domani.

CIELO E FENOMENI. L’arrivo di una perturbazione atlantica determina l’instaurarsi di un flusso umido meridionale: dal pomeriggio si attendono precipitazioni diffuse da Ponente a Levante e possibili locali rovesci o temporali anche moderati in serata.

VENTI. Tra moderati e forti su Centro-Ponente con rinforzi su imperiese fino a 50-60 km/h; in mattinata settentrionali deboli su Levante, dal pomeriggio ingresso di venti dai quadranti orientali moderati con locali rinforzi fino a 60-70 km/h MARE: in mattinata fino a mosso a Ponente e poco mosso su Centro-Levante; da metà giornata in aumento a molto mosso a Ponente e mosso altrove per onda meridionale.

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE. Precipitazioni.