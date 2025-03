(CAGLIARI) – Il Genoa conquista un ottimo punto a Cagliari al termine di una gara vibrante. Il punteggio, se ragioniamo sul globale dei 94 minuti giocati, è più stretto al Grifone, che si è letteralmente mangiato due gol fatti con Ekhator nel primo tempo e De Winter nella ripresa. Questa volta il difensore rossoblù non è stato letale di testa: al cross con il contagiri inventato dall’ottimo Martin, De Winter è saltato liberissimo a 6 metri dal portiere, colpendo a colpo sicuro ma con tanta imprecisione, con la sfera che passava ad un metro dal palo sinistro di Caprile.

Tanto per capirci il Genoa, come è spesso successo quest’anno, ha regalato il primo tempo all’avversario, per poi riscattarsi alla grande nella ripresa.

La formazione mandata in campo da Vieira ha sorpreso, specie il lasciare in panchina Pinamonti per far posto ad Ekuban, ma anche Norton-Cuffiy sulla fascia destra al posto di Sabelli. Ed in avanti anche Cornet ed Ekhator.

Insomma, una mezza rivoluzione.

E’ quindi il Cagliari che comanda la gara nei primi venti minuti. Ed i sardi al 16′ colpiscono un palo con una punizione battuta da Coman che supera la barriera ma si infrange sul montante.

Un minuto ed occasionissima per il Grifone: calcio d’angolo battuto dal solito Martin, mischia, la palla arriva sui piedi di Ekhator che a due metri dalla porta ceffa completamente il pallone!

Ed al 18′ il Cagliari passa in vantaggio: Piccoli supera in velocità Norton-Cuffy (gara insufficiente) e serve Viola che fa tre passi tira e batte Leali, che tra l’altro scivola. Difesa rossoblu imprecisa.

Il Grifone stenta a riprendersi, ma al 41′ ha una grossa occasione per pareggiare: Miretti difende benissimo una palla a centrocampo, poi serve con un filtrante Badelj che manda una interessante palla a mezza altezza nell’area piccola: nessun rossoblù ci crede e la palla esce sul secondo palo. Si va al riposo.

Ad inizio ripresa, Vieira lascia negli spogliatoi Norton-Cuffy e lancia Zanoli sulla fascia, ed il Genoa trova subito il pareggio.

Una azione da manuale: Miretti giganteggia a centrocampo, si sposta a destra e lancia Ekuban, che con uno scatto incredibile supera il terzino che era nettamente in vantaggio, prende palla e crossa basso per Cornet che aveva seguito l’azione: questi in corsa tocca e scaraventa in rete: 1-1!

Al 51′ Ekuban ha problemi ad un flessore e chiede il cambio: Vieira lo sostituisce con Pinamonti, e manda in campo anche Masini per Badelj ammonito.

Ed al 59′ l’incredibile occasione genoana fallita da De Winter di cui abbiamo già parlato. Al 66′ il trainer genoano manda in campo Matturro per l’impalpabile Ekhator. A questo punto il Grifone si sistema in campo con il 4-4-2, in soldoni Zanoli e Matturro sono i terzini, sulle fasce a spingere Martin e Cornet, con Miretti spostato più avanti accanto (o quasi) a Pinamonti.

Al 75′ Cornet ha un problema muscolare e cosi si rivede dopo mesi, finalmente Ruslan Malinovskyi, il suo calvario è finito!

Nell’ultimo quarto d’ora azioni prolungate da una parte e dall’altra, ma non incisive. Splendida invece la supercavalcata sulla fascia sinistra di Matturro che fa fuori tre avversari di potenza, crossa al centro dove c’è Pinamonti in ritardo di un soffio.

Poi negli ultimi sessanta secondi di gioco si rischia la beffa: sulla fascia, l’ottimo Gaetano fa fuori Masini proprio appena dentro l’area di rigore, ma quando il cagliaritano sta per concludere arriva un grande intervento, con tempistica perfetta, del solito Vasquez che sventa il pericolo.

Finisce 1-1, per buona pace di tutti. Un risultato che serve di più al Genoa, che mantiene 10 punti (seppur con una gara in più) sull’Empoli terz’ultimo.

Appuntamento adesso a Venerdi quando a Marassi arriverà il Lecce. Un match-point da non fallire, che potrebbe significare salvezza sicura.

IL TABELLINO: CAGLIARI-GENOA 1-1

Reti: 18′ Viola (C), 46′ Cornet (G)