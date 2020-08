Liguria adotta linee guida regioni: la nuova ordinanza

Confermate mascherine su bus e treni. Mantenuto numero posti a sedere sui mezzi

La Regione Liguria ha adottato le linee guida approvate il 6 agosto dalla Conferenza delle regioni. Tali vengono prorogate fino al 7 settembre.

Resta l’obbligo di indossare la mascherina per coprire naso e bocca (sia per i posti in piedi, sia seduti, da mantenere per tutto il periodo di permanenza a bordo) ma nessuna riduzione dei posti disponibili, per garantire la continuità del servizio pubblico mantenendo le giuste precauzioni ma senza diminuire l’offerta dei posti sui treni e sugli autobus.

Non ci sarà una riduzione dei posti disponibili al fine di garantire la continuità del servizio pubblico senza diminuire l’offerta dei posti disponibili sui mezzi di trasporto.

Per quanto riguarda la deroga al distanziamento sociale per i conviventi, l’ordinanza, in conformità al decreto del Governo e nel rispetto delle linee guida, precisa che può essere estesa anche “ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali”.

Alcune novità riguardano le misure di prevenzione nelle residenze universitarie e l’attività venatoria, in particolare per le battute di caccia in braccata, come da protocolli allegati all’ordinanza in vigore da oggi.

Ecco il testo dell’Ordinanza e degli allegati: https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus/coronavirus-ordinanze.html