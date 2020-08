Incidente tra auto e moto sulla A6 ad Altare: due feriti, VVf sul posto

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e due ambulanze

Ieri i Vigili del fuoco di Savona sono intervenuti sull’Autostrada A6 Savona in direzione Torino per un incidente stradale.

Prima dell’uscita di Altare c’è stato un incidente che tra una moto sulla quale viaggiavano due persone e un’auto.

Non si conoscono le cause del sinistro, sul posto è intervenuta la Squadra VVF 11 Proveniente dalla Centrale che ha messo in sicurezza l’area dopo aver stabilizzato i feriti consegnandoli ai sanitari per le dovute cure mediche.

Sul posto anche due ambulanze rispettivamente Pubblica Assistenza di Albissola e Croce Rossa Italiana oltre che Polizia Stradale per la viabilità.