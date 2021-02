L' ex ospedale Sant' Antonio di Recco è il centro vaccinale covid-19 del Golfo Paradiso

L’ ex ospedale di Recco ovvero il “Palazzo della salute” è il centro vaccinale del Golfo Paradiso.

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo esprime soddisfazione per l’individuazione dell’ex ospedale di Recco come centro territoriale per la campagna vaccinale del Golfo Paradiso.

E’ una scelta compiuta da tutti i Comuni del Golfo Paradiso quella di aderire al sistema di coordinamento e comunicazione creato dalla Asl3, insieme con Anci e Federsanità Anci Liguria, per le vaccinazioni alla popolazione anziana over 80.

« Già una decina di giorni fa avevamo proposto il palazzo della salute ̶ commenta Gandolfo ̶ come la struttura più adatta, confortevole anche per l’accesso a persone anziane e disabili. Luogo ideale per vaccinare tutti i cittadini del Golfo Paradiso. Sin dal principio la nostra Amministrazione ha sostenuto l’Asl nella lotta al Covid 19 e continueremo a essere a disposizione». ABov