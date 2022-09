Letta e Salvini a Genova: per Matteo oltre il doppio di persone (foto)

Sabato in circa 150 per il segretario del Pd Enrico Letta al Cinema Sivori di Genova.

Ieri sera in oltre 300 per il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenuto alla Liguria Fest al Porto Antico di Genova.

E mercoledì, sempre al Porto Antico, arriverà la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Mancano meno di un paio di settimane alle elezioni politiche di domenica 25. La campagna elettorale entra nel vivo anche in Liguria.

Per il leader della Lega, che ha sottolineato di volere cancellare la Legge Fornero e insistito per uno scostamento di bilancio per far fronte al caro energia, non ci sono dubbi: Edoardo Rixi dovrebbe essere il prossimo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“E’ stato bravissimo come vice ministro – ha dichiarato Salvini – ha fatto tantissimo per Genova e la Liguria, è esperto di porti e aeroporti. Io non distribuisco ministeri prima del voto degli italiani. Chi è davanti al televisore è padrone del suo voto. Se va come pare, Rixi ha la competenza e la capacità per liberare l’Italia dai cantieri”.

“La Gronda? Perché non è ancora attiva? Il quadruplicamento della Tortona-Milano? Dobbiamo viaggiare veloci e sicuri – ha aggiunto Salvini – noi siamo per la Tav, per la dorsale adriatica, per l’alta velocità. In Sicilia hanno 1200 km di ferrovia a binario unico. A Genova non bisogna far diventare veloce la Genova-Milano, ma la Genova-Berlino. E poi c’è il porto. Fare nuove cose significa produrre lavoro e ricchezza”.

“Nel 2018 Genova era in ginocchio per il crollo del Ponte Morandi – ha spiegato Salvini – i morti del Ponte Morandi meritano giustizia: chi ha sbagliato deve pagare non può finire a tarallucci e vino.

Se non avessimo dato fiducia a una persona, il sindaco Marco Bucci, il sindaco di tutti i genovesi, non avremmo avuto il nuovo ponte. Qui è nato il modello Genova che vuol dire fare veloce e bene, senza corruzione e senza incidenti sul lavoro.

Un voto alla Lega il 25 settembre è un voto contro la burocrazia. Tra 15 giorni andiamo a vincere e poi governeremo questo Paese”.

Insieme a Matteo Salvini, oltre al numero uno della Lega Liguria Edoardo Rixi e a tutti gli altri candidati, sul palco leghista sono stati ospitati anche il sindaco Marco Bucci e il governatore ligure Giovanni Toti.