L’estate con UCI Cinemas

Da Happy Kids alla saga di Harry Potter, dalle commedie ai film horror, fino ai cult movies: negli UCI Cinemas partono gli appuntamenti estivi pensati per tutti gli amanti del cinema.

UCI Cinemas, il principale Circuito cinematografico in Italia con 41 multisala per un totale di 419 schermi, lancia una stagione estiva ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati del grande cinema.

Grazie all’arrivo di 6 rassegne quella di UCI Cinemas sarà un’estate all’insegna delle emozioni, della magia, del divertimento e anche del grande brivido.

Un’occasione unica per vedere ancora una volta sul grande schermo a un prezzo ridotto capolavori che hanno segnato la storia del cinema, ma anche film dedicati alla famiglia, saghe che hanno sbancato i botteghini di tutto il mondo, commedie esilaranti, capolavori dell’animazione giapponese e famosi titoli del genere horror.

I titoli delle varie rassegne saranno in programmazione per una settimana e il prezzo dei biglietti per assistere alle proiezioni varia dai 4 ai 6 euro.

Nell’ambito della programmazione pomeridiana, tutte le multisala UCI Cinemas proporranno dal 23 al 29 giugno i nuovi appuntamenti con la rassegna Happy Kids, dedicata ai bambini e a tutta la famiglia, e con La Magia di Harry Potter, la rassegna sulla mitica saga del maghetto più famoso al mondo.

Mentre nell’ambito di Happy Kids sarà proiettato con Sing 2, il nuovo capitolo del franchise animato diretto scritto e diretto da Garth Jennings che vede protagonista Buster e il suo cast:

la maialina Rosita, la porcospina rocker Ash, il serio gorilla Johnny, la timida elefantessa Meena e, naturalmente, lo straordinario porcellino provocatore Gunter.

Il costo del singolo biglietto è di soli 4 euro.

La rassegna di Harry Potter proporrà invece Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, il terzo capitolo, distribuito da Warner Bros. Pictures, della saga nata dalla penna di J.K.Rowling.

Ricomincia la scuola: a Hogwarts Harry e i suoi amici imparano l’arte di avvicinare un ippogrifo, come trasformare i multiformi mollicci e perfino a tornare indietro nel tempo.

Ma i Dissennatori succhia-anima si aggirano intorno alla scuola con fare minaccioso, ed Harry sarà costretto a misurarsi con loro.

Il costo del singolo biglietto è di soli 5 euro.

Nell’ambito degli spettacoli serali, invece, dal 23 al 29 giugno le multisala UCI Cinemas proporranno i nuovi appuntamenti con la rassegna Commedie d’Estate, dedicata ai film italiani più divertenti degli ultimi anni, che proseguirà con Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, il film diretto da Riccardo Milani, distribuito da Vision Distribution e interpretato da Paola Cortellesi e Antonio Albanese, che vede Giovanni e Monica ricontrarsi tre anni dopo la fine della loro storia, e con la rassegna Cinema Horror che propone Annabelle, il prequel di The Conjuring-L’Evocazione che racconta l’origin story della terribile bambola, diretto da John R. Leonetti e distribuito da Warner Bros. Pictures.

Il prezzo del singolo biglietto della rassegna Commedie d’Estate è pari a 5 euro, mentre quello della rassegna Cinema Horror è pari a 6 euro.

Dal 1° luglio prenderà il via anche la rassegna Anime, dedicata ai capolavori dello Studio Ghibli, fondato da Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma. Il primo appuntamento sarà dal 1° al 6 luglio con La Città Incantata.

La rassegna Cult Movies , invece, ritornerà in sala a partire dal 30 giugno con Arancia Meccanica.

Di seguito il programma delle cinque rassegne e il riepilogo dell’elenco delle multisala UCI in cui sono in programmazione

HAPPY KIDS

Dal 23 al 29 giugno – Sing 2;

Dal 30 giugno al 6 luglio – Cattivissimo Me 2;

Dal 7 al 13 luglio – Cattivissimo Me 3;

Dal 14 al 20 luglio – La Famiglia Addams;

Dal 21 al 27 luglio – La Famiglia Addams 2;

Dal 28 luglio al 3 agosto – Minions;

Dal 4 al 10 agosto – Detective Pikachu.

LA MAGIA DI HARRY POTTER

Dal 23 al 29 giugno – Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban;

Dal 30 giugno al 6 luglio – Harry Potter e il Calice di Fuoco;

Dal 7 al 13 luglio – Harry Potter e l’Ordine della Fenice;

Dal 14 al 20 luglio – Harry Potter e il Principe Mezzosangue;

Dal 21 al 27 luglio – Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1;

Dal 28 luglio al 3 agosto – Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

COMMEDIE D’ESTATE

Dal 23 al 29 giugno – Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto;

Dal 30 giugno al 6 luglio – 10 giorni senza mamma;

Dal 7 al 13 luglio – Odio l’estate;

Dal 14 al 20 luglio – Poveri ma ricchissimi;

Dal 21 al 27 luglio – I moschettieri del re;

Dal 28 luglio al 3 agosto – Il Ricco, il povero e il maggiordomo;

Dal 4 al 10 agosto – Amici come prima;

Dall’11 al 17 agosto – Tuttapposto.

CINEMA HORROR

Dal 23 al 29 giugno – Annabelle;

Dal 30 giugno al 6 luglio – Annabelle 2: Creation;

Dal 7 al 13 luglio – Annabelle 3;

Dal 14 al 20 luglio – The Conjuring – Per ordine del diavolo;

Dal 21 al 27 luglio – L’evocazione – The Conjuring;

Dal 28 luglio al 3 agosto – Scappa – Get Out;

Dal 4 al 10 agosto – Noi.

CULT MOVIES

Dal 30 giugno al 6 luglio – Arancia Meccanica;

Dal 7 al 13 luglio – Shining;

Dal 14 al 20 luglio – Vertigo (in versione originale con sottotitoli in italiano);

Dal 21 al 27 luglio – La Dolce Vita;

Dal 28 luglio al 3 agosto – Elephant Man (in versione originale con sottotitoli in italiano);

Dal 4 al 10 agosto – Apocalypse Now.

RASSEGNA ANIME

Dal 1° al 6 luglio – La Città Incantata;

Dal 14 al 20 luglio – Principessa Mononoke;

Dal 25 al 31 luglio – Nausicaa della Valle del Vento;

Dal 1° al 7 agosto – Porco Rosso;

Dall’11 al 17 agosto – Il Castello Errante di Howl.