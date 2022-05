Lerici Music Festival, 22 luglio – 14 agosto 2022

Un sogno che diventa realtà: portare Lerici, sua città d’origine, al centro della scena musicale internazionale. Nasce così, grazie al Maestro Gianluca Marcianò, il Lerici Music Festival. «L’edizione 2022 del LMF trae ispirazione dalle celebrazioni del bicentenario dalla morte di Percy Bysshe Shelley, poeta inglese che ha vissuto e amato Lerici. Da qui l’idea di un omaggio ai grandi compositori britannici, ma anche l’idea di coinvolgere alcuni grandi artisti provenienti dal Regno Unito come Sir Bryn Terfel, Alison Balsom, Christian Blackshaw e Adrian Brendel. Il programma di questa sesta edizione vede inoltre la nascita di importanti collaborazioni, quelle con la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, l’Orchestra della Toscana, l’Orchestra della Magna Grecia e l’Opera Giocosa di Savona. Opera, concerti sinfonici, musica da camera e l’attenzione sempre rivolta alla promozione dei giovani talenti. Insomma, ci aspetta una bellissima estate in musica a Lerici!». Queste le parole con cui Gianluca Marcianò, direttore artistico del festival, presenta la sesta edizione. Accanto a lui dal 2020, a costruire l’ambizioso percorso di un festival che mira ad inserirsi tra le più significative realtà della scena musicale internazionale, Maurizio Roi, direttore generale, noto in Liguria per i suoi precedenti di Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova.

La programmazione di questa edizione 2022 comprende – sia per quel che concerne il repertorio sinfonico che cameristico – rilevanti pagine che, spaziando nei secoli, sono riconducibili ad alcuni tra i più celebri compositori della storia della musica, prevalentemente britannica. Tra gli interpreti nomi di spicco come quello di Enrico Onofri alla guida, per il concerto di apertura del 22 luglio, della Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, e di Alison Balsom, solista con la medesima compagine orchestrale il 25 luglio nel Concerto in mi bemolle maggiore per tromba e orchestra S. 49 di Hummel diretta da Gianluca Marcianò. Ancora nella stessa data alla pianista Costanza Principe sarà affidata la prima esecuzione assoluta del Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra“Percy Bysshe Shelley” del compositore statunitense David Winkler. Tra gli ospiti del ricco cartellone 2022 anche il quartetto che, dando seguito alla felice collaborazione con il Gravedona Chamber Music Festival, sarà composto da Francesca Dego, violino, Timothy Ridout, viola, Laura van der Heijden, violoncello e Federico Colli, pianoforte e, il 27 luglio, eseguirà i quartetti per pianoforte di Mozart n. 1 in sol minore K 478 e n. 2 in mi bemolle maggiore K 493. Al pianista Christian Blackshaw sarà affidato un Recital con musiche di Schubert e Schumann il 5 agosto, mentre il baritono Bryn Terfel, nei panni di Falstaff, proporrà il 6 agosto estratti dal capolavoro verdiano accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia. Il 12 agosto sul palco del LMF sarà invece protagonista Miriam Prandi interprete del Concerto n. 2 in re maggiore per violoncello e orchestradi Haydn, con lei l’Orchestra della Toscana diretta da Andrzej Kosendiak. Altro Recital pianistico sarà quello chopiniano di Gloria Campaner previsto per il 13 agosto. Mentre, il concerto di chiusura del 14 agosto vedrà l’atteso ritorno sul palco lericino del bandoneon di Mario Stefano Pietrodarchi, interprete in quintetto di musiche di Bacalov, Morricone, Rodgers, Hammerstein e Novello.

L’offerta musicale firmata Lerici Music Festival prevede nel complesso 17 date che dal Teatro all’Aperto della Rotonda Vassallo animeranno, sotto l’estivo cielo stellato, il cuore pulsante della rinomata località ligure.Tra questeconcerti sinfonicie cameristici,spettacoli di teatro musicalee jazz. Inoltre, tra gli eventi collaterali collegati al festival, masterclass, incontri su tema musicale e una ulteriore serie di concerti ambientati nei borghi più ricchi di fascino e caratteristici del Comune di Lerici.

Lerici Music Festival 2022 – Partner

Istituzioni: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Liguria e Comune di Lerici-Lerici Coast, Lega Navale Lerici

Co-organizzatore: Fondazione Lerici Cultura

Special Partner: Opera for Peace, Aspect Foundation, Al Bustan Festival

Media Partner: Avvenire, Amadeus

