Pallavolo, U19 maschile e U18 femminile: Carcare e Serteco accedono alle semifinali regionali

Si sono svolte nel fine settimana le partite relative ai triangolari tra le seconde classificate dei Comitati Territoriali per la definizione delle semifinali delle fasi regionali FIPAV Liguria Under 19 maschile e Under 18 Femminile.

Tra gli Under 19 maschili è festa per Pronci Pub Carcare dopo i successi su Admo Volley (2-1) e Sant’Antonio (2-1). Secondo posto per Admo Volley, vincente 3-0 su Sant’Antonio. Domenica 15 maggio, a Ceparana alle 10:30, la semifinale tra Zephir Trading VM e Colombo Genova e, allo stesso orario a Santo Stefano Magra, tra Albisola Spinnaker e Carcare.

Nell’Under 18 femminile doppia vittoria per la Serteco Volley School contro Pallavolo Futura (3-0) e Conad Mac 3 Carcare (3-0). Carcare prevale su Futura per 2-1. Le semifinali regionali si terranno domenica 15 maggio in contemporanea (10:30) al Palacus (VPL Lunezia Volley-Normac AVB) e Sestri Ponente (Clapsy Albisola-Serteco Volley School)