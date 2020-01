Leoardo Genova in sciopero per due ore venerdì 17 gennaio

Le Rsu Fim Fiom Uilm di Leonardo Genova hanno indetto uno sciopero di due ore per venerdì 17 gennaio alle ore 10 con concentramento dal cancello di via Puccini.

“I lavoratori di Leonardo Genova – si legge in una nota sindacale – non sono disponibili ad operazioni tese a ridimensionare il sito di Leonardo.

Come emerso nell’assemblea del 14 gennaio, la RSU di Leonardo Genova lo sciopero è volto: contro la volontà del management di portare la BU Automazione fuori dal perimetro di Leonardo; per sollecitare chiarezza sullo sviluppo industriale della divisione Cyber Security; per rivendicare il rispetto, la difesa e lo sviluppo delle attività e dei prodotti del sito nella sua interezza (da ElectronicsITA, frutto della fusione di ETN e SAS, a IT corporate).”