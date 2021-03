Leo Meconi, è online il video del nuovo singolo

Uscito online il video di “you can trust me”, il nuovo singolo di Leo Meconi insieme al jazzista più famoso d’Italia Paolo Fresu.

Leo Meconi, giovane cantautore e chitarrista prodigio, ribattezzato “Guitar Man” da Bruce Springsteen

Il brano è il primo capitolo del progetto musicale “Zero4Leo” che ci accompagnerà durante tutto il 2021

Un incontro generazionale, il giovane cantautore e chitarrista prodigio, ribattezzato “Guitar Man” da Bruce Springsteen, e il jazzista più famoso d’Italia…

Da oggi, venerdì 12 marzo, è online il video di “YOU CAN TRUST ME” (AzzurraMusic), il nuovo singolo del giovane LEO MECONI, insieme a PAOLO FRESU!

Il video, girato a Bologna da Federico Rettondini, ritrae molti aspetti della vita di chi si trova a essere un adolescente in questo periodo storico. Leo cerca di dar voce ai propri sentimenti, alla ricerca di una ragazza sfuggente (interpretata da Giulia Cariati), questa ricerca di ascolto e di contatto è proprio simbolica del desiderio dei giovani di far sentire la propria voce. I due protagonisti si rincorrono nel video, si scambiano messaggi, si imbattono negli stessi posti senza mai incontrarsi, fino alla scena finale, dove basta un solo sorriso per cancellare ogni dubbio ed ogni incertezza. L’artista ha anche scelto di suonare in una parte del video in un’aula vuota e poi nel cortile del The Student Hotel, sotto al grande murales del graffitaro milanese Never2501, per ricordare quanto quest’ultimo anno sia stato difficile per i ragazzi a causa della pandemia.

«Dopo X Factor volevo gridare al mondo che io ci sono, mi sento pronto – racconta Leo Meconi – Da adolescenti ci si trova spesso nella situazione di essere considerati non pronti, nei rapporti con gli adulti, con l’altro sesso, nel mondo della musica. Io mi sentivo così, inascoltato e volevo gridarlo al mondo ma non sapevo come. Ecco perché nella canzone il protagonista dice “mi sento pronto, puoi fidarti di me” e tutto quello che vorrebbe fare è gridarlo forte. La cosa che più mi ha reso felice è stata la risposta di Paolo Fresu al quale ho mandato la canzone a settembre. Lui, il più grande jazzista italiano, ha capito la mia urgenza ed ha suonato la sua tromba in tutto il brano, arricchendolo in maniera unica».

“Puoi fidarti di me” canta Leo in questa moderna ballad scritta ad agosto 2020 subito dopo l’esperienza diX Factor Italia 2020. “You Can Trust Me” è un brano autobiografico, è il grido struggente di un giovane ragazzo che sta crescendo e vuole essere ascoltato. La tromba di Paolo Fresu disegna una trama emozionante durante tutto il brano e duetta magicamente con il pianoforte e con la voce di Leo, che esplode nel suo canto di sofferenza e di speranza.

Questo nuovo singolo segna l’inizio di un nuovo bellissimo percorso musicale per l’artista ed è il primo capitolo di “Zero4Leo”, un progetto che si svilupperà durante tutto il 2021. “Zero4Leo” è l’alter ego a fumetti dell’artista che diventa il protagonista, musicale e grafico, delle storie che Leo Meconi ci presenterà ogni mese.

Leo Meconi, classe 2004, ha pubblicato nel 2019 il suo primo album di inediti dal titolo “I’ll Fly Away” di stampo folk/pop, influenzato dalle sue radici musicali, con la produzione artistica di Dodi Battaglia. Nel 2020 Leo ha pubblicato due singoli, “Self-Respect” e “Angels & Outlaws”, che rappresentano un upgradedel suo percorso musicale, intervallati dalla partecipazione ad X Factor Italia 2020 dalle audizioni fino alla fase finale dei “Last Call”, dove ha emozionato e stupito tutti i giudici e il pubblico a casa con le sue dotichitarristiche e di interprete.