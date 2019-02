L’Entella espugna Pistoia (0-2) e si porta a 39 punti

L’Entella non si ferma: passa meritatamente, con autorità sul difficile campo della Pistoiese.

Vince 2-0, grazie a due gol in apertura di gara di Dany Mota (23’) e del neo acquisto Iocolano (31’) e prosegue la rincorsa verso l’avversaria numero uno per la promozione.

Non ci sono più dubbi su chi può contrastare la promozione diretta alla Serie B; questa squadra da oggi ha un nome: Pro Vercelli.

Infatti la formazione piemontese è in testa alla classifica – domenica ha vinto a Carrara – con 45 punti e 21 partite giocate; l’Entella di punti ne ha 39 con soltanto 18 gare disputate.

In teoria, i biancocelesti vincendo le tre gare di “differenza” balzerebbero in testa con 47 punti.

Ma occorre stare accorti, attenti, perché proprio nelle prossime gare ci sarà lo scontro con l’avversaria di sempre. Precisamente mercoledì 13 febbraio al Comunale. S

ervirà un’impresa, servirà l’apporto del pubblico che dovrà andare in massa all stadio.

A fine gara il tecnico Roberto Boscaglia ha parlato tramite il sito ufficiale della società: “Siamo stati bravi a passare subito in vantaggio arginando bene il loro furore agonistico – ha detto – e potevamo raddoppiare, sprecando una occasione incredibile ma anche loro sui piazzati ci hanno creato qualche problema, essendo una squadra fisica. Nel secondo tempo ci siamo abbassati volutamente per non farci allungare dalle loro giocate in profondità. Vittoria molto importante su un campo difficile”. Insomma, la splendida, fatico, entusiasmante cavalcata dell’Entella prosegue. Ora più che mai Paroni e compagni hanno bisogno di sostegno. Avanti tifosi biancocelesti!

Franco Ricciardi

Franco Ricciardi è nato a Genova nel 1955. Giornalista iscritto all’Albo dal 1980, ha collaborato e collabora con le più importanti testate genovesi, Il Secolo XIX, Il Lavoro, La Repubblica, il Corriere Mercantile ed è stato tra i primissimi radiotelecronisti genovesi (Radio Liguria 1, Telecittà, Telegenova, Primo Canale).

Negli anni 80 fondò, come editore, il giornale “Noi Genoani”, che veniva distribuito allo Stadio”.