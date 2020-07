Lecce-Samp, Ranieri ne convoca 24 per il Via del Mare

Sampdoria in partenza. Claudio Ranieri e il suo staff hanno diramato le convocazioni per la partita con il Lecce, in agenda questa sera, mercoledì (ore 21.45), allo stadio “Via del Mare”.

Assenti. Non farà parte della trasferta Karol Linetty, fermato da un trauma contusivo al piede destro rimediato domenica sera con il Bologna. Assenti anche Alex Ferrari (iter di recupero), Fabio Quagliarella (in via di guarigione dal problema muscolare al polpaccio destro e al lavoro individualmente sul campo) e Lorenzo Tonelli (programma fisioterapico).

Elenco. Dopo aver scontato il turno di squalifica torna a disposizione Jakub Jankto. Di seguito l’elenco completo dei 24 blucerchiati che, dopo essersi ritrovati per il pranzo all’AC Hotel, decolleranno in volo charter alla volta del Salento.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Rocha, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Ramírez