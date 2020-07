Lecce-Samp, Colley: Vittoria importantissima

Gli attacchi del Lecce ieri sono rimbalzati su Omar Colley e Maya Yoshida come l’acqua sulla roccia. E per i centrali della Sampdoria è una rivincita dopo qualche risultato un po’ così. Il colosso gambiano ha commentato l’ottima prestazione in terra salentina: «Questa è una vittoria importante, è così che torna la consapevolezza. Sono davvero contento per la squadra».

Fiducia. «Noi come loro volevamo vincere – dice il numero 15 -: un punto avrebbe tenuto il Lecce vicino, ma così è meglio per la classifica. Ci attendono partite fondamentali, non solo il derby, ma anche la prossima con la SPAL. Però adesso c’è molta fiducia dopo questi tre punti».