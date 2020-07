Genoa, oggi la ripresa in vista di Udine

Un giorno di riposo per tirare il fiato in questo tour de force. Al termine della partita con la Juventus, lo staff tecnico ha dato appuntamento a giovedì per la ripresa generale, in vista della trasferta di Udine dove mancherà Schone. Il regista danese è incappato in un cartellino che gli costerà la squalifica al ‘Friuli’. Al ‘Signorini’ è passato in mattinata capitan Criscito per sottoporsi a una seduta di terapie fisiche e mediche. Gli impegni ravvicinati stanno favorendo gli avvicendamenti nelle formazioni schierate da tutti i tecnici, tra turn-over e sostituzioni in corsa, per un diffuso utilizzo delle rose. Si avvicina intanto il ritorno a Genova di Radovanovic, alle prese con la riabilitazione dopo l’infortunio di Bologna. La partenza del gruppo squadra, con un charter dal ‘Colombo’ a ‘Ronchi dei Legionari’, è fissata sabato dopo la rifinitura a Pegli.